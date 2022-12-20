Пасажир зробив пропозицію руки та серця в літаку заради безкоштовної випивки

Пасажир літака жартома зробив пропозицію своїй подрузі та отримав безкоштовну випивку від бортпровідників. Йому та його супутниці також виконали серенаду пілот та члени екіпажу. Про це він розповів у соцмережах, передає Dip.org.ua.

Хлопець на ім’я Роман Ромеро зробив фальшиву пропозицію своїй подрузі Лізі, з якою він не полягає у романтичних стосунках. Проте бортпровідники повірили в їхнє заручини і вирішили привітати.

“Ти найпрекрасніша жінка, яку я знаю! Як зовні, так і всередині. Я хочу провести з тобою решту свого життя. Лізо, ти вийдеш за мене заміж?” – Запитав Ромеро, на що подруга відповіла “так”, а салон літака заповнили оплески. Бортпровідниця винесла шампанське.

Відео, яке хлопець опублікував у TikTok, набрало понад 19 мільйонів переглядів.