П’ять речей, які потрібно перевірити перед подорожжю

Кордони відкрилися, і туристи знову ні в чому не бувало стрибають у літаки, не думаючи про безпеку. Однак COVID-19 все ще нікуди не зник і є речі, які важливо перевірити перед поїздкою, повідомляє Dip.org.ua з посиланням на Traveloffpath.com.

У матеріалі описано п’ять важливих речей, які потрібно перевірити заздалегідь, щоб туриста не відправили додому в невідповідний момент.

Квитки заздалегідь

Деякі країни вимагають, щоб туристи подали зворотні квитки. І якщо ви забронювали простий маршрут туди й назад, надати докази подальшої подорожі нескладно. Ви можете просто пред’явити квиток на літак туди і назад в службі імміграції і спокійно йти.

Але не всі бронюють простий маршрут туди та назад. Якщо ви вилітаєте з третьої країни, краще переконайтеся, що ви можете пред’явити підтвердження вашого рейсу до цієї країни. Це також може бути бронювання поїзда, квиток на автобус чи інший вид транспорту.

Для туристів, які ще не запланували наступний етап своєї поїздки, поширеним обхідним шляхом для цієї вимоги подальшої подорожі є бронювання квитка, що повністю відшкодовується, а потім його скасування.

Страхування

Під час пандемії багато мандрівників купували туристичну страховку, бо боялися карантину, скасування чи захворювань під час подорожі. Але коли світ відкрився, люди перестали думати про страхування. Страхування подорожей покриває травми та хвороби, втрату багажу, скасування поїздки, затримку рейсу та багато іншого.

Вимоги до в’їзду

Незважаючи на те, що у більшості країн скасували всі вимоги до в’їзду, у деяких місцях досі діють певні вимоги. Наприклад, є напрямки, які, як і раніше, забороняють в’їзд до країни нещепленим мандрівникам. В якихось країнах може бути потрібний негативний тест на COVID, тоді як у деяких місцях все ще діють широко поширені вимоги носіння масок та інші внутрішні обмеження.

Візові вимоги

Ми докладно вивчаємо всі вимоги пандемії, проте найчастіше забуваємо про візові вимоги. Не завжди візу можна отримати у країні прибуття. Найчастіше навіть від мандрівників із “сильними” паспортами вимагають отримати візу до прибуття на кордон.

Строк дії паспорта

Чи знаєте ви, що деякі країни не впустять вас, якщо термін дії вашого паспорта добігає кінця? Більшість країн вимагають, щоб паспорт був дійсним не менше 6 місяців для в’їзду в країну. Деякі потребують 3 або 4 місяці.

Тому якщо термін дії вашого паспорта закінчується найближчим часом, варто заздалегідь вивчити вимоги до місця призначення, яке ви відвідуєте.