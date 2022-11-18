Всі розділи
ГоловнаLifeStyleП'ять речей, які потрібно перевірити перед подорожжю
LifeStyleТуризм

П’ять речей, які потрібно перевірити перед подорожжю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
П'ять речей, які потрібно перевірити перед подорожжю

Кордони відкрилися, і туристи знову ні в чому не бувало стрибають у літаки, не думаючи про безпеку. Однак COVID-19 все ще нікуди не зник і є речі, які важливо перевірити перед поїздкою, повідомляє Dip.org.ua з посиланням на Traveloffpath.com.

У матеріалі описано п’ять важливих речей, які потрібно перевірити заздалегідь, щоб туриста не відправили додому в невідповідний момент.

Квитки заздалегідь

Деякі країни вимагають, щоб туристи подали зворотні квитки. І якщо ви забронювали простий маршрут туди й назад, надати докази подальшої подорожі нескладно. Ви можете просто пред’явити квиток на літак туди і назад в службі імміграції і спокійно йти.

Але не всі бронюють простий маршрут туди та назад. Якщо ви вилітаєте з третьої країни, краще переконайтеся, що ви можете пред’явити підтвердження вашого рейсу до цієї країни. Це також може бути бронювання поїзда, квиток на автобус чи інший вид транспорту.

Для туристів, які ще не запланували наступний етап своєї поїздки, поширеним обхідним шляхом для цієї вимоги подальшої подорожі є бронювання квитка, що повністю відшкодовується, а потім його скасування.

Страхування

Під час пандемії багато мандрівників купували туристичну страховку, бо боялися карантину, скасування чи захворювань під час подорожі. Але коли світ відкрився, люди перестали думати про страхування. Страхування подорожей покриває травми та хвороби, втрату багажу, скасування поїздки, затримку рейсу та багато іншого.

Вимоги до в’їзду

Незважаючи на те, що у більшості країн скасували всі вимоги до в’їзду, у деяких місцях досі діють певні вимоги. Наприклад, є напрямки, які, як і раніше, забороняють в’їзд до країни нещепленим мандрівникам. В якихось країнах може бути потрібний негативний тест на COVID, тоді як у деяких місцях все ще діють широко поширені вимоги носіння масок та інші внутрішні обмеження.

Візові вимоги

Ми докладно вивчаємо всі вимоги пандемії, проте найчастіше забуваємо про візові вимоги. Не завжди візу можна отримати у країні прибуття. Найчастіше навіть від мандрівників із “сильними” паспортами вимагають отримати візу до прибуття на кордон.

Строк дії паспорта

Чи знаєте ви, що деякі країни не впустять вас, якщо термін дії вашого паспорта добігає кінця? Більшість країн вимагають, щоб паспорт був дійсним не менше 6 місяців для в’їзду в країну. Деякі потребують 3 або 4 місяці.

Тому якщо термін дії вашого паспорта закінчується найближчим часом, варто заздалегідь вивчити вимоги до місця призначення, яке ви відвідуєте.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму