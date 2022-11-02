П’ять левів втекли з клітки в австралійському зоопарку

П’ять левів спричинили надзвичайну ситуацію в австралійському зоопарку після того, як вони втекли з клітки, повідомляє ВВС.

Дорослий лев та четверо левенят були помічені поза своїм вольєром у сіднейському зоопарку Таронга близько 6:30 ранку за місцевим часом у середу.

Зоопарк було негайно закрито, одне левеня довелося приспати, але всіх тварин було врятовано протягом кількох хвилин, сказав представник зоопарку.

Ніхто не постраждав. Досі незрозуміло, як левам вдалося втекти з клітки.

Генеральний директор зоопарку Саймон Даффі назвав це “значним інцидентом”, який буде розслідувано.

Він розповів місцевим ЗМІ, що леви зайшли на невелику територію, що “прилягає” до їхніх вольєрів.

“Жодного разу леви не залишали прилеглу територію або зоопарк Таронга”, – сказав Даффі.

Даффі додав, що невелика територія захищена шестифутовим парканом, який зазвичай використовується для утримання людей на безпечній відстані, а весь зоопарк оточений парканом по периметру.

На записах із камер відеоспостереження видно, що доглядач підняв тривогу протягом 10 хвилин після втечі, повідомили в зоопарку.

За словами Даффі, персонал швидко відреагував і перевів усіх людей, які перебували поблизу, у безпечне місце.

Виставка левів залишиться закритою до подальших перевірок, щоб переконатися, що вона “на 100 відсотків безпечна”, додає Даффі.

Втечі тварин у австралійських зоопарках – рідкісне явище.

У 2009 році левиця втекла зі свого вольєра в зоопарку Мого, на південь від Сіднея, і її довелося застрелити через небезпеку, яку вона представляла для публіки.