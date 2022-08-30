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Швеція

У Швеції антилопа насмерть розтерзала доглядача зоопарку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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У Швеції антилопа загризла наглядача зоопарку

У Швеції антилопа насмерть розтерзала працівника парку тварин, повідомили DPA та Associated Press з посиланням на місцеві ЗМІ.

Чоловік хотів відвезти її додому після закриття парку в неділю ввечері, повідомив шведському радіо речник поліції. «Щось трапилося, що змусило антилопу вбити його». Вона відноситься до виду кана, і її представники вважаються найбільшими антилопами в світі.

Власник парку Річард Берглунд пояснив, що співробітник мав багаторічний досвід роботи, зазначає BTA.

“Це сумний день”, – сказав шведському радіо чоловік, який став свідком інциденту. «Ми хотіли погодувати тварин, але раптом антилопа напала. Раніше у нас з ними ніколи не було проблем».

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