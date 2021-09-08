Дитинчата-близнюки гігантської панди, народжені в Мадриді, «в порядку, здорові» (Фото)

Два дитинча гігантської панди, які народилися в понеділок в акваріумі Мадридського зоопарку, відчувають себе добре і знаходяться в доброму здоров’ї, повідомило керівництво зоопарку у вівторок.

Поки ще занадто рано підтверджувати стать дитинчат панди, сказали в зоопарку, чекаючи на допомогу від двох фахівців з китайської дослідницької бази з розведення гігантських панд в Ченду.

“Тут знаходяться два фахівця з Ченду, і їхні поради дуже важливі, тому що у них великий досвід. Вони нам дуже допомагають, насамперед у поводженні з близнюками, які дуже ніжні”, – сказала Xinhua співробітниця зоопарку Єва Мартінес.

Перші вісім тижнів будуть найважливішими для виживання двох ніжних дитинчат.

“У дикій природі мати вибирає одного з них для виховання, а другого залишає. Але завдяки знанням китайських фахівців ми змогли впоратися з обома, помінявши їх місцями”, – додала Мартінес.

Протягом наступних 20 днів безволосі рожеві дитинчата почнуть відкривати очі, а їх шкіра буде пігментуватись, так як у них почне рости хутро. Однак вони потребують особливу увагу протягом двох з половиною місяців, поки вони будуть набиратися сил, і їм будуть надані імена з іспано-китайською символікою, обрані громадськістю в соціальних мережах.

Дитинчата-близнюки стали п’ятим і шостим потомством, що народилися в зоопарку у самки панди Хуа Зуіба і її партнера Бінг Сінга, які були взяті на час з Китаю.

“Це досягнення і успіх, що вона народила знову, адже тварині вже 17 років”, – сказала Xinhua інша доглядачка Марія Делакрукс.

Через фонд Parques Reunidos Foundation Мадридський зоопарк Aquarium співпрацює з Китаєм в галузі збереження і відновлення лісів в місцях проживання панд.

За словами представників зоопарку, його програма збереження та програми інших селекційних центрів і зоопарків життєво важлива для забезпечення виживання гігантської панди, категорія загрози якої була знижена з “вимирає” до “Уразливою”.

“Народження панди дуже важливо для зоопарку та програми розведення, і завдяки всім успішним пологам у різних установах загроза гігантській панді зменшилася, і зараз у нас більше особин, ніж кілька десятиліть тому”, – сказав Мартинес Xinhua.

Джерело: Xinhuanet