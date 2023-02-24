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Туризм

Озброїлися пташиним послідом: названо нову схему обману туристів кишеньковими злодіями

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Озброїлися пташиним послідом: названо нову схему обману туристів кишеньковими злодіями

Довірливі та забезпечені туристи нерідко стають метою шахраїв. Останні вигадують все нові й нові способи заволодіти грошима або цінними речами мандрівників, що зазівалися. Користувачі Reddit вирішили поділитися один з одним цінними спостереженнями та дати поради іншим туристам, як убезпечити себе від обману, повідомляє Express.co.

За словами британського туриста, якщо у подорожі на вас нагадувала пташка, швидше за все, ви стали жертвою кишенькового злодія.

“До вас напевно підбіжить поплічник злодія і запропонує витерти вас, дасть рушник. Саме в цей момент ваші кишені будуть спустошені. Так що, якщо вам здається, що на вас потрапили пташині відходи, постарайтеся забратися з цього місця якнайшвидше і не приймайте допомоги ні від кого”, – робить висновок турист.

Як зазначає видання, шахрайство з пташиним послідом останнім часом справді набуло поширення.

“Наприклад, у березні 2022 року двох чоловіків було заарештовано на іспанському курорті Коста-дель-Соль. Вони “мітили” туристів фейковим пташиним послідом. Злочинців звинуватили у користуванні вкрадених кредитних карток ошуканих туристів. Їх непомітно витягли з кишень після цієї йдеться у публікації.

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