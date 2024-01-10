Названі найпопулярніші туристичні напрямки у світі

Дубай втретє поспіль був визнаний найпопулярнішим напрямом у світі за версією Tripadvisor Travellers ‘Choice Awards, повідомляє DailyMail.

Переможців 2024 року обирали на основі якості та кількості відгуків туристів про готелі, ресторани та розваги у різних категоріях по всьому світу за 12 місяців, з жовтня 2022 року до вересня 2023 року.

Лондон зберігає свою позицію лідера в Європі та третє місце у світовому рейтингу, поступаючись другим місцем Балі в Індонезії. П’ятірку найкращих доповнюють Ханой (четверте місце) та Рим (п’яте місце). За даними Tripadvisor, Токіо очолив рейтинг у категорії “Трендові напрямки”, де представлені місця, які за останній рік привернули найбільшу увагу мандрівників. У категорії “Кращі природні місця” першість завоював Катманду, а в категорії “Найкращі культурні напрямки” виділяється Куба.

Найпопулярніші напрямки у всьому світі:

Дубай, ОАЕ Балі, Індонезія Лондон, Велика Британія Ханой, В’єтнам Рим, Італія Париж, Франція Канкун, Мексика Марракеш, Марокко Кріт, Греція Ханой, В’єтнам Нью-Делі, Індія Стамбул, Туреччина Куско, Перу Барселона, Іспанія Бангкок, Таїланд Домініканська республіка Плайя-дель-Кармен, Мексика Пхукет, Таїланд Хургада, Єгипет Мадрид, Іспанія Сіемреап, Камбоджа Лісабон, Португалія Амстердам, Нідерланди Катманду, Непал Нью-Йорк, США

Тренди, природа та культура: популярні напрямки

Токіо, Японія Сеул, Південна Корея Затока Халонг, В’єтнам Острів Палаван, Філіппіни Сапа, В’єтнам Богота, Колумбія Паттая, Таїланд Алахуела, Коста-Рика Пномпень, Камбоджа Куала-Лампур, Малайзія Острів Чеджу, Південна Корея Віті-Леву, Фіджі Ченнаї (Мадрас), Індія Пуебла, Мексика Бандунг, Індонезія Панама-Сіті, Панама Хуарас, Перу Найробі, Кенія Ла-Пас, Болівія Порт-Галіб, Єгипет Брашов, Румунія Манра, Еквадор Касабланка, Марокко Сантьяго, Чилі Тайбей, Тайвань

Найкращі природні місця

Катманду, Непал Затока Халонг, В’єтнам Хургада, Єгипет Маврикій Ломбок, Індонезія Кауаї, США Острів Занзібар, Танзанія Великий Кайман Гваделупа Національний парк Крюгера, Південна Африка

Найкращі культурні напрями

Куба Куско, Перу Агра, Індія Фес, Марокко Афіни, Греція Дублін, Ірландія Коломбо, Шрі-Ланка Хюе, В’єтнам Едінбург Токіо, Японія

Найкращі місця для медового місяця

Балі, Індонезія Ханой, В’єтнам Мальдіви Домініканська республіка Маврикій Као Лак, Таїланд Ямайка Санторіні Острів Занзібар, Танзанія Венеція, Італія

Найкращі екологічно чисті напрямки у світі

Копенгаген, Данія Стокгольм, Швеція Бордо, Франція Гельсінкі, Фінляндія Сінгапур Мельбурн, Австралія Осло, Норвегія Брюссель, Бельгія Голуей, Ірландія Белфаст, Великобританія

Найкращі гастрономічні напрями світу