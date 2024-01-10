Названі найпопулярніші туристичні напрямки у світі

Дубай втретє поспіль був визнаний найпопулярнішим напрямом у світі за версією Tripadvisor Travellers ‘Choice Awards, повідомляє DailyMail.
Переможців 2024 року обирали на основі якості та кількості відгуків туристів про готелі, ресторани та розваги у різних категоріях по всьому світу за 12 місяців, з жовтня 2022 року до вересня 2023 року.
Лондон зберігає свою позицію лідера в Європі та третє місце у світовому рейтингу, поступаючись другим місцем Балі в Індонезії. П’ятірку найкращих доповнюють Ханой (четверте місце) та Рим (п’яте місце). За даними Tripadvisor, Токіо очолив рейтинг у категорії “Трендові напрямки”, де представлені місця, які за останній рік привернули найбільшу увагу мандрівників. У категорії “Кращі природні місця” першість завоював Катманду, а в категорії “Найкращі культурні напрямки” виділяється Куба.
Найпопулярніші напрямки у всьому світі:
- Дубай, ОАЕ
- Балі, Індонезія
- Лондон, Велика Британія
- Ханой, В’єтнам
- Рим, Італія
- Париж, Франція
- Канкун, Мексика
- Марракеш, Марокко
- Кріт, Греція
- Ханой, В’єтнам
- Нью-Делі, Індія
- Стамбул, Туреччина
- Куско, Перу
- Барселона, Іспанія
- Бангкок, Таїланд
- Домініканська республіка
- Плайя-дель-Кармен, Мексика
- Пхукет, Таїланд
- Хургада, Єгипет
- Мадрид, Іспанія
- Сіемреап, Камбоджа
- Лісабон, Португалія
- Амстердам, Нідерланди
- Катманду, Непал
- Нью-Йорк, США
Тренди, природа та культура: популярні напрямки
- Токіо, Японія
- Сеул, Південна Корея
- Затока Халонг, В’єтнам
- Острів Палаван, Філіппіни
- Сапа, В’єтнам
- Богота, Колумбія
- Паттая, Таїланд
- Алахуела, Коста-Рика
- Пномпень, Камбоджа
- Куала-Лампур, Малайзія
- Острів Чеджу, Південна Корея
- Віті-Леву, Фіджі
- Ченнаї (Мадрас), Індія
- Пуебла, Мексика
- Бандунг, Індонезія
- Панама-Сіті, Панама
- Хуарас, Перу
- Найробі, Кенія
- Ла-Пас, Болівія
- Порт-Галіб, Єгипет
- Брашов, Румунія
- Манра, Еквадор
- Касабланка, Марокко
- Сантьяго, Чилі
- Тайбей, Тайвань
Найкращі природні місця
- Катманду, Непал
- Затока Халонг, В’єтнам
- Хургада, Єгипет
- Маврикій
- Ломбок, Індонезія
- Кауаї, США
- Острів Занзібар, Танзанія
- Великий Кайман
- Гваделупа
- Національний парк Крюгера, Південна Африка
Найкращі культурні напрями
- Куба
- Куско, Перу
- Агра, Індія
- Фес, Марокко
- Афіни, Греція
- Дублін, Ірландія
- Коломбо, Шрі-Ланка
- Хюе, В’єтнам
- Едінбург
- Токіо, Японія
Найкращі місця для медового місяця
- Балі, Індонезія
- Ханой, В’єтнам
- Мальдіви
- Домініканська республіка
- Маврикій
- Као Лак, Таїланд
- Ямайка
- Санторіні
- Острів Занзібар, Танзанія
- Венеція, Італія
Найкращі екологічно чисті напрямки у світі
- Копенгаген, Данія
- Стокгольм, Швеція
- Бордо, Франція
- Гельсінкі, Фінляндія
- Сінгапур
- Мельбурн, Австралія
- Осло, Норвегія
- Брюссель, Бельгія
- Голуей, Ірландія
- Белфаст, Великобританія
Найкращі гастрономічні напрями світу
- Ханой
- Рим
- Крит
- Куско
- Флоренція
- Нью-Делі
- Барселона
- Новий Орлеан
- Лісабон
- Пхукет