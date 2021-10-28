Названа найбрудніша поверхня в літаку: вона настільки заразна, що наражає пасажирів на смертельний ризик

Чергові сумні для туристів результати мікробіологічних досліджень надрукувала британське видання The Sun. Дослідження полягало в наступному – протягом 20 рейсів вчені знімали пробу з п’яти ділянок салону літака, з якими найчастіше контактує турист, а саме ремінь безпеки, столик для підносу, підголівник, кишеня сидіння і ручка туалету – а потім перевіряли їх “вміст” на мікроби і бактерії. Більше 100 зразків було відправлено до лабораторії Університету Гвельфа для тестування мікробіологом Кітом Уоррінером на наявність різних бактерій, а також дріжджів, плісняви ​​та кишкової палички.

Зазначимо, що дослідження проводилося в «доковідну» еру, і зараз результати виглядають ще лякаючими. Так як з’ясувалося, що майже половина протестованих поверхонь містила велику кількість згаданих вище небезпечних мікроорганізмів, що піддавало людині ризик серйозного зараження.

При цьому найгіршим місцем виявився підголовник, де, поряд з кишенею сидіння, було виявлено кишкову паличку. Також зафіксовані гемолітичні бактерії, які зазвичай викликають ангіну. Їхня небезпека насамперед у легкості, з якою вони могли бути передані новому пасажиру.

Як заявив мікробіолог, він був шокований рівнем бактерій на поверхні літаків. А також спантеличений, як кишкова паличка – яка «присутня» в основному у фекаліях – могла опинитися на підголівниках та в кишенях сидінь. Бортпровідників, які представляють, що туристи кладуть у ці кишені, ця ситуація не здивувала.