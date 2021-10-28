Названа самая грязная поверхность в самолете: она настолько заразна, что подвергает пассажиров смертельному риску

Очередные печальные для туристов результаты микробиологических исследований опубликовало британское издание The Sun. Исследование заключалось в следующем – в течение 20 рейсов ученые снимали пробу с пяти участков салона самолета, с которыми чаще всего контактирует турист, а именно ремень безопасности, столик для подноса, подголовник, карман сиденья и ручка туалета – а затем проверяли их «содержимое» на микробы и бактерии. Более 100 образцов было отправлено в лабораторию Университета Гвельфа для тестирования микробиологом Китом Уорринером на наличие различных бактерий, а также дрожжей, плесени и кишечной палочки.

Отметим, что исследование проводилось в «доковидную» эру, и сейчас результаты выглядят пугающими. Так как выяснилось, что почти половина протестированных поверхностей содержала множество упомянутых выше опасных микроорганизмов, что подвергало человеку риск серьезного заражения.

При этом наихудшим местом оказался подголовник, где рядом с карманом сиденья была обнаружена кишечная палочка. Также зафиксированы гемолитические бактерии, обычно вызывающие ангину. Их опасность, прежде всего, в легкости, с которой они могли быть переданы новому пассажиру.

Как заявил микробиолог, он был в шоке уровнем бактерий на поверхности самолетов. А также озадаченный, как кишечная палочка – «присутствующая» в основном в фекалиях – могла оказаться на подголовниках и в карманах сидений. Бортпроводников, представляющих, что туристы кладут в эти карманы, эта ситуация не удивила.