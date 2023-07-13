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Туризм

Найбільший у світі круїзний лайнер готується до виходу у море

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У п'ять разів більше

Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas (“Ікона морів”) вирушить у плавання вже у січні наступного року.

Видання Forbes повідомляє, що гігантським пасажирським лайнером володіє компанія Royal Caribbean International. Він досягає 365 метрів у довжину, важить понад 250 тисяч тонн, а на борту може розміститися до 5610 пасажирів та 2350 осіб обслуговуючого персоналу. Примітна особливість величезного лайнера – він у 5 разів важчий від легендарного “Титаніка”.

До будівництва “Ікони морів” найбільшим круїзним лайнером вважався Wonder of the Seas від тієї ж Royal Caribbean. Якщо порівняти характеристики, то можна виділити, що “Ікона” майже на 15 тонн важча і на 3 метри довша за свого попередника. Наголошується, що новий корабель працюватиме на екологічно чистому зрідженому природному газі. Судно почали будувати 2021 року, а його спуск на воду планується вже 26 жовтня.

Найбільший у світі круїзний лайнер готується до виходу у море

Пасажирам лайнера-рекордсмена на борту нудьгувати точно не доведеться: їм запропонують понад 40 видів розваг. Головна “фішка” корабля-гіганта – величезний морський аквапарк із шістьма водними гірками, 7 басейнами, у тому числі і з морською водою, а також 9 джакузі. Крім того, на кораблі збудовано п’ятиповерховий “Центральний парк” просто неба з живими стінами з рослин, 16-метровим водоспадом, “островом холоду” та “островом гострих відчуттів”. Для зручності пасажирів на борту розташовано 22 ліфти, кінотеатри, торгово-розважальний центр, казино, а до послуг любителів спорту фітнес-центр, поля для міні-гольфу та скеледром.

Найбільший у світі круїзний лайнер готується до виходу у море

Найбільший у світі круїзний лайнер готується до виходу у море

Щасливі володарі путівок зможуть розгулятися на 20 палубах корабля та у 8 зонах відпочинку, розділених за віковими категоріями. Усього на борту лайнера буде доступно 28 варіантів розміщення широкого цінового діапазону. Щоправда, найбюджетніші варіанти вартістю від 1,5 тисяч доларів розкупили ще в перші дні після відкриття продажів, і тепер залишилися лише кілька преміальних місць з цінником від 10 800 доларів.

Найбільший у світі круїзний лайнер готується до виходу у море

Найбільший у світі круїзний лайнер готується до виходу у море

Доступні великі каюти різного класу для сімейних пар та варіанти з видом на морський краєвид. Для сімей з дітьми можуть надаватися послуги няні.

На лайнері можна буде пропливти з Майамі східною та західною частиною Карибського моря. 7-денний маршрут також включає відвідування приватного острова.

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