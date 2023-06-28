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ТуризмФінляндія

На воду спущено найбільший у світі круїзний корабель – гігантський Icon of The Seas

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На воду спущено найбільший у світі круїзний корабель – гігантський Icon of The Seas

Круїзне судно, якому судилося стати наступним „найбільшим у світі“ – гігантський Icon of The Seas – було спущено на воду на фінській верфі до Турки, повідомляє AP.

Лайнер належить компанії Royal Carribean і, як очікується, перевозитиме пасажирів круїзними маршрутами Карибського басейну.

Перших пасажирів новий лайнер прийме на початку 2024 року, а поки що він щойно спущений на воду і „здійснює свої перші кроки“. Перед тим, як пасажири зможуть піднятися на борт судна, воно пройде величезну кількість випробувань: понад 450 різних фахівців проведуть стрес-тести головних двигунів, турбін, корпусу та рятувальних шлюпок судна, повідомляє Marine Insight.

Що відразу впадає у вічі, так це величезний аквапарк Aqua Dome в носовій частині корабля. Там проходитимуть знамениті водні шоу Royal Carribean, а на кормі розташований аквапарк Thrill Island із гірками категорії 6.

Корабель важить 250 000 тонн і може вмістити загалом 7 500 пасажирів та екіпаж із 2 500 осіб.

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