На воду спущено найбільший у світі круїзний корабель – гігантський Icon of The Seas

Круїзне судно, якому судилося стати наступним „найбільшим у світі“ – гігантський Icon of The Seas – було спущено на воду на фінській верфі до Турки, повідомляє AP.

Лайнер належить компанії Royal Carribean і, як очікується, перевозитиме пасажирів круїзними маршрутами Карибського басейну.

Перших пасажирів новий лайнер прийме на початку 2024 року, а поки що він щойно спущений на воду і „здійснює свої перші кроки“. Перед тим, як пасажири зможуть піднятися на борт судна, воно пройде величезну кількість випробувань: понад 450 різних фахівців проведуть стрес-тести головних двигунів, турбін, корпусу та рятувальних шлюпок судна, повідомляє Marine Insight.

🛳️ The World’s Largest Cruse ship has begun sea trials off Finland!

MV ‘Icon of the Seas’ is operated by Royal Caribbean has a length of 365m and weighs 250,800t. The vessel has a max carrying capacity of 7,600 guests and 2,350 crew.

🤯 It’s taken 24 months to reach this stage! pic.twitter.com/7s1b1uqvKH

— 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 (@SeafarerMichael) June 23, 2023