На пляжі Пхукета виявлено синій дракон: туристів закликали не наближатися

На пляжі Карон на тайському острові Пхукет, куди нещодавно хвилею викинуло загадкові уламки, туристи зустріли дивовижну істоту рідкісного синього дракона. Це смертоносний морський слимак, до якого експерти закликали не наближатися, повідомили тайські ЗМІ.

Уточнювалося, що сильні вітри та хвилювання моря принесли цю рідкісну морську живність до тайського берега — туди, де часто купаються туристи. Інцидент викликав занепокоєння серед купальників та екологів. Тон Тамромгнауасавату, вчений та викладач Університету Касетсарт, попередив відпочиваючих про зустріч із істотою: «Ми рідко бачимо синіх драконів у Таїланді. Якщо ви їх зустріли, не торкайтеся до них. Якщо контакт все ж таки відбувся, протріть уражені частини тіла оцтом».

Зазначимо, що у синього дракона зовнішність, що запам’ятовується: він має яскраво-сині крила, чим дійсно нагадує дракона. Незважаючи на свій барвистий зовнішній вигляд, ця істота має агресивний характер і готова атакувати всіх непроханих гостей. Його отрута надає прямий вплив на нервову систему, серцеву функцію та клітини шкіри. Жертви укусу синього дракона раніше повідомляли про сильні відчуття жару та болю, що супроводжуються запамороченням та головними болями. У деяких випадках отрута може бути смертельною.

Згідно з звітом ThaiRath, слизень поширений у помірних водах Австралії, прибережних районах ПАР та різних частинах Європи. Однак його поява на пляжі Пхукет стала справжньою рідкістю і нагадує про важливість дотримання обережності на пляжах у цей період дощів і сильних вітрів. У зв’язку з загрозою здоров’ю всіх купальників на популярному пляжі Карон закликали дотримуватися застережень екологів і не наближатися до цієї яскравої, але небезпечної морської істоти.

Довідка: Синій дракон, або Glaucus atlanticus, – це вид морського слимака, що мешкає в середніх рівнях морської води. Найчастіше зустрічається далеко від берегової лінії, поблизу пляжів він дуже рідкісний гість. Ці істоти мають унікальну здатність поїдати медуз, у тому числі смертельно небезпечного для людини португальського кораблика, а також поглинати їх отруйні клітини, що призводить до утворення в них потужної отрути, тому той факт, що красива морська істота прибила до берега означає небезпеку для тих, хто до нього наблизиться.