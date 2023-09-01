На пляж Пхукета викинуло загадкові уламки: усі гадають, що це може бути

На один із популярних пляжів Пхукета хвиля викинула загадкові уламки. Що за дивний предмет і яке його походження тепер має бути з’ясовано експертами, так як розслідування вже розпочалося. Тим часом у мережі вже з’явилися перші шокуючі припущення.

За інформацією видання Phuket Express, фрагмент було виявлено на пляжі Карон поблизу спортивного майданчика минулої середи, 30 серпня. Вага “чорного сміття” становить приблизно 200 кг. Уточнювалося, що погляди фахівців залучили сині дроти та коди етикетки. П

ісля повідомлення про знахідку рятувальники закріпили уламок мотузками. В даний час до розслідування про його походження підключилися представники Міжнародного аеропорту Пхукет та Королівського військово-морського флоту Таїланду. Експерти готуються розгадати головоломку, яка б могла розкрити одну з таємниць історії.

Тим часом у мережі вже з’явилися перші припущення про етіологію металевого фрагмента з дротами. Наведемо найяскравішу. За однією з версій користувачів соцмереж уламок може належати рейсу Malaysia Airlines 370, який раптово зник з радарів 8 березня 2014 року.

Це була одна із найзагадковіших катастроф в історії авіації. У момент зникнення на борту перебували 227 туристів та 12 членів екіпажу. Навіть через 9 років фахівці не змогли з’ясувати, що насправді сталося з літаком та його пасажирами.

На користь версії працюють деякі факти, які були зафіксовані ще в момент розслідування: зниклий борт вилітав з Куала-Лумпур (Малайзія) до Пекіна (Китай). Вивчивши дані передачі супутників Inmarsat, було зроблено висновок, що авіалайнер міг тримати курс північ, тобто, у бік Індії, Бангладеша, М’янми, Таїланду, Китаю та Казахстану, або на південь – в Індійський океан.

Але всі перелічені країни заявили, що судно не входило до їхнього повітряного простору, тому фахівці зробили висновок про катастрофу літака в Індійському океані, коли у Boeing закінчилося паливо. Malaysia Airlines тоді заявили, що пілот Захарі Ахмад Шах спеціально змінив курс і втопив борт в океані, вбивши 239 людей.