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Макака згвалтувала туристку у готельному номері в Камбоджі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Макака зґвалтувала туристку у готельному номері в Камбоджі

На діях стався шокуючий інцидент в одному з готелів Камбоджі: макака проникла у готельний номер та зґвалтувала туристку. Про цей випадок повідомило видання The Thaiger.

До тропічної країни мандрівниця прилетіла з Великобританії. Уточнювалося, що одного дня вона забула закрити вікно свого готельного номера, тому мавпа легко проникла в кімнату. Цю подію застали друзі британки і назвали її тривожною і шокуючою.

Повідомлялося, що вони нібито спробували допомогти подрузі, підзиваючи макаку до виходу, але боялися зробити необережний рух, щоб не роздратувати тварину, тому не придумали нічого кращого, як зняти те, що відбувається на камеру, а потім опублікувати в соцмережах. А задокументувати їм удалося таке: макака стягувала з туристки штани, займаючись оральним сексом.

Коли дівчина прокинулася і з жахом побачила те, що відбувається, вона негайно купила квиток назад. А коли побачила 20-секундний ролик, записаний її товаришами і всього за добу набрав понад 2.6 млн переглядів, то здивувалася. «Ні, це огидно. Я посміялася, коли побачила фотографію, але я була шокована, коли почула сміх за кадром», — обурилася вона.

Довідка: Вчені та дослідники помітили, що у деяких видів мавп, включаючи бонобо, макак та шимпанзе, існують складні соціальні структури та поведінкові особливості, включаючи сексуальну поведінку. У деяких підвидів макак спостерігається явище сексуальної активності заради задоволення, а не тільки для розмноження. Ця поведінка включає різні форми сексуальної активності, які пов’язані з полюванням за партнеркою для розмноження, тобто, макаки, подібно до людей і деяких інших тварин, можуть займатися сексом для насолоди. При цьому вони можуть використовувати деякі предмети, наприклад, каміння, як секс-іграшки.

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