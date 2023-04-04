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Кишать бактеріями: названі найбрудніші місця у поїзді

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Кишать бактеріями: названі найбрудніші місця у поїзді

У поїздах далекого прямування є дуже багато брудних місць, які рідко дезінфікують. Якщо ви зайшли в купе і побачили, що там панує чистота, при детальнішому розгляді можна помітити, що насправді прибирають там не так ретельно.

Сітчасті кишеньки

Біля кожного ліжка в купе є сітчасті кишеньки. Вони призначені для газет, журналів, книг та інших побутових дрібниць, але за фактом люди скидають туди сміття та складають брудні шкарпетки та білизну.

Тому варто відмовитися від використання цієї кишеньки, оскільки продезінфікувати її неможливо. Краще уникати його і нічого не класти всередину.

Столи

На перший погляд, столи здаються ідеально чистими, але краще додатково обробляти їх антисептичними серветками. Справа в тому, що деякі пасажири використовують столи не лише для їжі. На них кладуть брудні речі, міняють дітям підгузки, а ще ставлять ноги, щоб залізти на верхню полицю купе.

Подушки та ковдри

Якщо вам в голову закрадеться думка про те, що вам ліньки заправляти подушку в наволочку і ковдру в підковдру, подумайте про те, скільки бруду і пилу накопичується на ліжку.

Безліч пасажирів сплять без постільної білизни і залишають на подушках і ковдрах бруд, піт і частинки своєї шкіри. Тому все постільні речі потрібно використовувати тільки з білизною.

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