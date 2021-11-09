Колишній кухар розповів туристам, чому не варто снідати у готелях

Хайповим відео, що набрало понад 250 тис. переглядів, налякала туристів екс-працівниця готелю. “Ніколи не їжте безкоштовні сніданки”, – заявляє вона, посилаючись на свій 15-річний досвід роботи на стійці реєстрації, кухарем, і навіть як нічний аудитор.

“Я працювала на багато готельних брендів, і ось що я зрозуміла: їм немає ніякої справи до сніданків”, – повідомила тиктокерша під ніком brandiaugustus. За її словами, сніданки готуються в антисанітарних умовах на кухні, пристрої, на яких кухарі готують, також не відрізняються чистотою.

«Я пам’ятаю, як менеджер сказав мені використати один аркуш паперового рушника для всіх поверхонь. Огидно. Мені доводилося протирати такі речі, як миски, лопатки, столи», – стверджує блогерка. Також вона додає, що деякі інгредієнти використовуються до явного неприємного запаху. “Тісто для вафель використовується повторно, поки не починає пахнути пивом”, – запевняє вона.

При цьому деякі коментатори підтверджують цей сумний досвід та діляться лайфхаками для туристів, які побоюються. Якась lilblumamba прокоментувала це так: «Як нічний аудитор у дуже популярному готелі скажу: це правда! Вибирайте попередньо запаковані продукти, а також перевіряйте кімнату, перш ніж заносити багаж», – заявляє вона. Інші теж їдять їжу «тільки з упаковки – пластівці, йогурти, фрукти».

Втім, були й незгодні: частина коментаторів виступили на захист готельних ресторанів, стверджуючи, що в них у кухонних приміщеннях дотримуються чистоти. “Це брехня. Я працюю на кухні готелю. У нас дуже чисто, а їжа свіжа», – стверджують вони.