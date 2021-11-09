Бывший повар рассказал туристам, почему не стоит завтракать в отелях

Хайповым видео, набравшее более 250 тыс. просмотров, испугала туристов экс-работница гостиницы. «Никогда не ешьте бесплатные завтраки», — заявляет она, ссылаясь на свой 15-летний опыт работы на стойке регистрации, поваром и даже как ночной аудитор.

«Я работала на многие гостиничные бренды, и вот что я поняла: им нет никакого дела до завтраков», — сообщила тиктокерша под ником brandiaugustus. По ее словам, завтраки готовятся в антисанитарных условиях на кухне, устройства, на которых готовят повара, также не отличаются чистотой.

«Я помню, как менеджер сказал мне использовать один лист бумажного полотенца для всех поверхностей. Отвратительно. Мне приходилось протирать такие вещи, как миски, лопатки, столы», — утверждает блогер. Также она добавляет, что некоторые ингредиенты используются для явного неприятного запаха. «Тесто для вафель используется повторно, пока не начинает пахнуть пивом», – уверяет она.

При этом некоторые комментаторы подтверждают этот печальный опыт и делятся лайфхаками для опасающихся туристов. Как-то lilblumamba прокомментировала это так: «Как ночной аудитор в очень популярной гостинице скажу: это правда! Выбирайте предварительно упакованные продукты, а также проверяйте комнату, прежде чем заносить багаж», – заявляет она. Другие тоже едят еду «только из упаковки – хлопья, йогурты, фрукты».

Впрочем, были и несогласные: часть комментаторов выступили в защиту гостиничных ресторанов, утверждая, что у них в кухонных помещениях соблюдают чистоту. «Это ложь. Я работаю на кухне отеля. У нас очень чисто, а еда свежая», – утверждают они.