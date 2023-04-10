Клієнт завжди неправий: Чим ризикують туристи, орендуючи авто за кордоном

Оренда автомобіля в подорожі може стати величезним плюсом, якщо ви, скажімо, хочете самостійно оглянути нетуристичні місця, зустріти світанок у горах або вивчити країну, де розвинений громадський транспорт. Але за кордоном є свої ризики, передає TripBest.

Найчастіше обман мандрівників відбувається на тлі туристичної ейфорії в момент оренди (а отже, при притупленні уваги) та незнання місцевого менталітету та особливостей. Завжди уважно читайте умови оренди вибраного транспорту.

“Ви пошкодили авто”

При оренді машини або байка ретельно вивчіть та сфотографуйте усі пошкодження. Вас можуть спеціально поспішати під час перевірки – не піддавайтеся тиску. Адже коли ви повертатимете орендований автомобіль – вам можуть звинуватити.

Якщо ви все ж таки дійсно пошкодили орендоване авто – пошукайте в інтернеті експатів, що живуть у цьому місці, і дізнайтесь про ремонт у них. Полагодити самому обійдеться на порядок дешевше, ніж заплатити ту ціну, яку заявить прокатна контора (ціна буде сильно завищена).

Блокуйте двері

Поки ви стоїте на світлофорі, злодії можуть відчинити двері та пограбувати вас. Особливо це поширене у таких країнах, як Бразилія, Колумбія, Малайзія та ПАР. Завжди блокуйте усі двері автомобіля.

В окремих випадках злочинці будуть озброєні молотком або схожим предметом, щоб розбити закриті вікна; особливо часто практикується, якщо всередині автомобіля знаходиться лише жінка-водій.

У ще рідкісних випадках і країнах грабіжник може бути озброєний пістолетом в момент очікування світлофора або в пробці. На жаль, убезпечитися у такому разі практично неможливо.

Питання паркування

Обман, пов’язаний із паркуванням на нібито “приватної території”. Ви припаркували авто, відійшли, а після повернення на вас чекає якась людина та блокатор колеса на вашому авто. Людина повідомляє, що ви припаркувалися на приватній території, і пропонує дзвонити до поліції або розійтися полюбовно. Тут ставку зроблено на акторську майстерність та тиск. Спокійно попросіть показати документи про приватну територію і, якщо у людини такого документа з собою немає (а в неї немає), сміливо телефонуйте в поліцію.

У країнах з підвищеним рівнем небезпеки може статися таке: ви припаркувалися, потім до вас підійдуть кілька “підозрілих” осіб і повідомлять, що простежать за вашим авто в обмін на невелику суму. У такому разі із озвученою сумою найчастіше туристам рекомендують розлучитися.

Апгрейд за 5 доларів

Якщо ви берете автомобіль в аеропорту, то співробітник може у вас запитати, чи не бажаєте взяти машину класом вище за додаткові 5 доларів. 5 доларів? Звучить непогано.

Але через місяць вам може прийти додатковий рахунок на 400 доларів, які виявляться “платою за страховку автомобіля класом вище”, про яку співробітник “забув сказати”.

“Штраф за паркування”

Після повернення з магазину або кафе ви можете виявити штраф за неправильне паркування. Папір виглядає офіційно і як справжній, з тією лише умовою, що заплатити можна через інтернет. І сайт, звичайно, виглядатиме як офіційний.

Перед тим як бігти сплачувати такі штрафи, вивчіть квитанцію. Подивіться, що це за сайт, прочитайте про сплату штрафів через інтернет саме у вашій країні. У разі труднощів зверніться до поліцейського за консультацією.

Платний проїзд

Справжня плата за проїзд прив’язана до існуючих структур. Однак у деяких сільських районах можуть поставити саморобні ворота або шлагбаум, що перегороджують дорогу, якою часто подорожують туристи – з них і вимагають плату за проїзд через цей імпровізований пропускний пункт. Оформлено ворота або шлагбаум саме таким чином, щоб у вас не виникло й тіні сумніву, що за проїзд чи в’їзд потрібно заплатити фіксовану суму.