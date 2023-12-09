Кількість авіапасажирів по всьому світу досягне піку у 2024 році

Авіакомпанії планують встановити новий рекорд за кількістю перевезених пасажирів у 2024 році, досягнувши позначки 4,7 мільярда людей, передає Travel Weekly.

Згідно з новим прогнозом IATA, це перевищить попередній рекорд 2019 року, що склав 4,5 мільярда пасажирів, і стане завершенням відновлення галузі після кризи, спричиненої COVID-19.

IATA також прогнозує, що чистий прибуток авіакомпаній наступного року становитиме 25,7 мільярда доларів, зумовлений рекордними доходами в 964 мільярди доларів. Незважаючи на це зростання, директор IATA Віллі Уолш попереджає про скромну чисту маржу в 2,7 відсотка, наголошуючи на необхідності більш стійкого майбутнього для глобальної галузі.

Очікується, що Північна Америка збереже лідерство із прогнозом чистого прибутку авіакомпаній у розмірі 14,4 мільярда доларів наступного року. У той час як IATA передбачає позитивні перспективи для авіаперевезень, компанія American Express GBT повідомляє про стабільність тарифів у 2024 році з невеликими змінами в цінах на квитки в різних регіонах світу.