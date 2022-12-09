Документи в аеропортах скоро перевіряти не будуть: туристи підуть у літак повністю оцифрованими

Про продовження курсу на цифровізацію заявила у своєму офіційному зверненні Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA). Асоціація заявила, що розробила галузеві стандарти, спрямовані на ще більшу «цифровізацію» пасажирів, що дозволить їм уникнути зупинок і, тим більше, черг на стійці реєстрації або при проході на посадку та перевірки документів. Крім того, IATA також прозвітувала про роботу з авіакомпаніями над реалізацією ініціативи One ID для оцифрування обслуговування пасажирів в аеропортах за допомогою безконтактних біометричних процесів.

«В даний час у різних аеропортах використовуються програми, які дозволяють мандрівникам проходити процедури в аеропорту, включаючи посадку, без пред’явлення паперових документів, оскільки їхній посадковий талон пов’язаний з біометричним ідентифікатором. Однак у більшості випадків пасажири все одно зобов’язані відзначитися на стійці реєстрації або виходу на посадку шляхом фізичної перевірки паперових документів», – зазначили в асоціації. За їхніми словами, єдиний стандарт цифровізації «сприятиме реалізації єдиного посвідчення особи з механізмом, що дозволяє пасажирам у цифровому вигляді отримувати всі необхідні дозволи перед поїздкою безпосередньо».

Як додав старший віце-президент IATA з операцій та безпеки Нік Карін туристи зацікавлені, щоб технології спрощували подорожі. 83% пасажирів готові поділитись інформацією для прискореного оформлення. Тому він розраховує, що “цифровий” варіант швидко стане популярним.