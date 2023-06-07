IATA підрахувала кількість бешкетників і ґвалтівників на авіарейсах і жахнулася їх кількості

Кількість бешкетників на авіарейсах зросла майже наполовину минулого року. Такі дані містяться у звіті Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), в якому зокрема підрахували кількість бешкетників і ґвалтівників на рейсах по всьому світу — і з’ясувалося, що у 2022 році їх кількість збільшилася на 47% порівняно з 2021 роком.

Так, у звіті вказано, що в 2022 році повідомлялося, що один із кожних 568 рейсів повідомлялося про скандал на борту, який призводив до виклику поліції в аеропорту та екстреної посадки. Причому 2021 року НП траплялися лише в одному випадку з 835 рейсів. Тобто кількість пасажирів, які створюють проблеми на рейсах у 2022 році, на 47 відсотків вища, ніж у попередньому році.

«Зростання числа бешкетників викликає тривогу. Як пасажири, так і члени екіпажу мають право на безпечний та безаварійний політ на рейсах», – заявив заступник гендиректора IATA Конрад Кліффорд.

Також в асоціації відзвітували, що за даними понад 300 авіакомпаній, найпоширеніші випадки бешкетів на борту – це недотримання інструкцій, словесні образи, а також зловживання алкоголем на борту. Фізичне насильство щодо льотного персоналу, на щастя, зустрічалося досить рідко — але й воно показує серйозне зростання — на 61%, сутички бешкетників із персоналом трапляються в одному з 17 200 польотів. Також серед інцидентів — куріння електронних сигарет у салоні чи туалетах, непристебнуті ремені безпеки під час попередження та не розміщення багажу, як зазначено в інструкції.

У результаті асоціація закликала уряди ратифікувати Монреальський протокол 2014 року (MP14), щоб зменшити насильство та заворушення на рейсах та забезпечити персоналу більше повноважень для протидії бешкетникам. Крім того, у пропозиціях посилення відповідальності за інциденти на борту та «нульова толерантність» до подібних подій.