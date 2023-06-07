Всі розділи
ГоловнаТуризмIATA підрахувала кількість бешкетників і ґвалтівників на авіарейсах і жахнулася їх кількості
Туризм

IATA підрахувала кількість бешкетників і ґвалтівників на авіарейсах і жахнулася їх кількості

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Бійка на борту рейсу Таїланд-Москва закінчилася екстреною посадкою і поломкою літака

Кількість бешкетників на авіарейсах зросла майже наполовину минулого року. Такі дані містяться у звіті Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), в якому зокрема підрахували кількість бешкетників і ґвалтівників на рейсах по всьому світу — і з’ясувалося, що у 2022 році їх кількість збільшилася на 47% порівняно з 2021 роком.

Так, у звіті вказано, що в 2022 році повідомлялося, що один із кожних 568 рейсів повідомлялося про скандал на борту, який призводив до виклику поліції в аеропорту та екстреної посадки. Причому 2021 року НП траплялися лише в одному випадку з 835 рейсів. Тобто кількість пасажирів, які створюють проблеми на рейсах у 2022 році, на 47 відсотків вища, ніж у попередньому році.

«Зростання числа бешкетників викликає тривогу. Як пасажири, так і члени екіпажу мають право на безпечний та безаварійний політ на рейсах», – заявив заступник гендиректора IATA Конрад Кліффорд.

Також в асоціації відзвітували, що за даними понад 300 авіакомпаній, найпоширеніші випадки бешкетів на борту – це недотримання інструкцій, словесні образи, а також зловживання алкоголем на борту. Фізичне насильство щодо льотного персоналу, на щастя, зустрічалося досить рідко — але й воно показує серйозне зростання — на 61%, сутички бешкетників із персоналом трапляються в одному з 17 200 польотів. Також серед інцидентів — куріння електронних сигарет у салоні чи туалетах, непристебнуті ремені безпеки під час попередження та не розміщення багажу, як зазначено в інструкції.

У результаті асоціація закликала уряди ратифікувати Монреальський протокол 2014 року (MP14), щоб зменшити насильство та заворушення на рейсах та забезпечити персоналу більше повноважень для протидії бешкетникам. Крім того, у пропозиціях посилення відповідальності за інциденти на борту та «нульова толерантність» до подібних подій.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Китайські авіакомпанії бояться літати у російському повітряному просторі

Китай
Китайські авіалінії уникають польотів у російському повітряному просторі на...

Німецька туристка прилетіла з Анталії до Москви замість Мюнхена і була шокована

Німеччина
Німецька туристка відпочила в Анталії, але після своєї відпустки...

Авіакомпанія зважуватиме пасажирів для покращення балансування літаків

LifeStyle
Авіакомпанія Air New Zealand заявила про те, що в...

Лоукостер Wizz Air продаватиме квитки по-новому

Італія
Лоукостер Wizz Air оприлюднив ціну підписки на авіаквитки Wizz...

Туристам повідомили 5 способів пронести «зайве» на борт літака без доплати

LifeStyle
Суворі нормативи за вагою багажу та ручної поклажі, а...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму