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Туризм

IATA: Туристи зможуть подорожувати без віз та паспортів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
IATA: Туристи зможуть подорожувати без віз та паспортів

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) розробила стандарти, які дозволять туристам подорожувати світом без паперових документів без паспортів і віз.

Організація представила проєкт «Рекомендована практика оцифрування допусків», призначений для того, щоб авіапасажири могли підтвердити в електронному вигляді право на в’їзд до пункту призначення.

Нові правила усунуть необхідність спілкування зі співробітниками авіакомпаній на стійках реєстрації.

Стандарт Digitalisation of Admissibility допоможе пасажирам отримувати у цифровому вигляді всі необхідні дозволи та надсилати їх перевізнику заздалегідь. Отримавши статус OK to Fly, вони зможуть уникнути перевірок документів в аеропорту.

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