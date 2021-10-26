Готелі розповіли, що їх дратує у туристах найбільше

Туристи, які крадуть та обманюють – найбільш дратівливі гості для більшості готелів. В інтерв’ю Times власники готелів розповіли про те, що їх найбільше бісить у гостях. У власників накопичився довгий список образ.

По-перше, найбільше готелі нервують, якщо турист краде їжу зі шведського столу, чи то сніданок чи обід. Так, вже відомі гучні прецеденти, коли постояльці намагалися не просто з’їсти вкрадене з ресторану у своєму номері, а вивести видобуток додому, напхаючи валізи.

По-друге, якщо туристи крадуть речі із номерів. Це можуть бути як нешкідливі капці, так і халати, рушники, туалетний папір, зубні щітки, а також дорога техніка – телевізори та кавоварки, і навіть матраци. При цьому деякі постояльці, попавшись на крадіжці, можуть зухвало заперечувати факт того, що сталося. «Халати/подушки/прикраси/картини були дуже схожі на ті, що у нас вдома, тому ми взяли їх із собою», «Я думав, моя дружина привезла їх із нами. Ось чому я запакував їх у нашу валізу», – навів у приклад відповіді постояльців один із роздратованих власників готелю.

Дехто казав, що гості часто просять додатковий рулон туалетного паперу, незважаючи на те, що він є у них у номері. Насправді він їм потрібен, щоб вони могли забрати його додому – таке трапляється навіть у п’ятизіркових готелях вартістю сотні доларів за ніч. Крім того, готелі ненавидять гостей, які крадуть вішалки для одягу з шаф та відвозять батарейки з пультів від телевізора – це не дорого, але дуже незручно для наступного гостя.

По-третє, якщо турист намагається непомітно випити весь вміст міні-бару, а потім виправдовується, що він цього не робив. Ще в 2019 році були гучні скандали з приводу того, що постояльці готелів примудрялися красти навіть матраци з номерів, причому деякі коштували десяткитисяч гривень. Ще дивніше те, що готелі, зокрема п’ятизіркові мережі, навряд чи повідомлять про подібну крадіжку в поліцію. Швидше за все, це станеться в готелях, які мають прямі ліфти на автостоянки, що дозволяє злодіям швидко виїхати.

П’ятизіркові готелі також рідше повідомляють про злочин чи навіть зупиняють злочинців під час крадіжки. Генеральний директор Wellness Heaven Тассіло Кейлманн, який розмовляв із власниками готелів, розповів CNN, що це пояснюється тим, що імениті готелі «не хочуть бути пов’язані зі злочинністю».

Одним із найдивніших речей, які крали туристи, була сантехніка, у тому числі сидіння унітазу та насадка для душу, а також номери кімнат від дверей. Як правило, мандрівники, які крадуть речі з готелів, потрапляють до чорного списку і їм навряд чи вдасться повернутися до цього готелю знову, а в окремих випадках і на курорт.