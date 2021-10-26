Отели рассказали, что их бесит в туристах больше всего

Туристы, которые воруют и обманывают – самые раздражительные гости для большинства отелей. В интервью Times владельцы гостиниц рассказали о том, что их больше всего бесит в гостях. У владельцев накопился длинный список оскорблений.

Во-первых, больше всего гостиницы нервничают, если турист крадет еду со шведского стола, завтрак или обед. Да, уже известны громкие прецеденты, когда постояльцы пытались не просто съесть украденное из ресторана в своем номере, а вывести добычу домой, напивая чемоданы.

Во-вторых, если туристы воруют вещи из номеров. Это могут быть как безобидные тапочки, так и халаты, полотенца, туалетная бумага, зубные щетки, а также дорогостоящая техника – телевизоры и кофеварки, а также матрасы. При этом некоторые постояльцы, попавшись на краже, могут дерзко отрицать факт произошедшего. «Халаты/подушки/украшения/картины были очень похожи на то, что у нас дома, поэтому мы взяли их с собой», «Я думал, моя жена привезла их с нами. Вот почему я упаковал их в наш чемодан», – привел в пример ответа постояльцев один из раздраженных владельцев гостиницы.

Некоторые говорили, что гости часто просят дополнительный рулон туалетной бумаги, несмотря на то, что он есть у них в номере. На самом деле он им нужен, чтобы они могли забрать его домой – такое случается даже в пятизвездочных отелях стоимостью сотни долларов за ночь. Кроме того, гостиницы ненавидят гостей, которые воруют вешалки для одежды из шкафов и отвозят батарейки с пультов от телевизора – это не дорого, но очень неудобно следующему гостю.

В-третьих, если турист пытается незаметно выпить все содержимое минибара, а затем оправдывается, что он этого не делал. Еще в 2019 году были громкие скандалы по поводу того, что постояльцы отелей умудрялись воровать даже матрасы из номеров, причем некоторые стоили десятки тысяч гривен. Еще удивительнее то, что отели, в том числе пятизвездочные сети, вряд ли сообщат о подобной краже в полицию. Скорее всего, это произойдет в отелях, имеющих прямые лифты на автостоянки, что позволяет ворам быстро уехать.

Пятизвездочные отели также реже сообщают о преступлении или даже останавливают преступников во время кражи. Разговаривавший с владельцами гостиниц генеральный директор Wellness Heaven Тассило Кейлманн рассказал CNN, что это объясняется тем, что именитые отели «не хотят быть связаны с преступностью».

Одним из самых удивительных вещей, которые воровали туристы, была сантехника, включая сиденье унитаза и насадку для душа, а также номера комнат от двери. Как правило, путешественники, ворующие вещи из гостиниц, попадают в черный список и им вряд ли удастся вернуться в эту гостиницу снова, а в отдельных случаях и на курорт.