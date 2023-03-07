Експерти розповіли, як не стати жертвою обману на відпочинку

Через хитрощі зловмисників тисячі туристів щорічно залишаються без грошей і документів під час відпустки.

Існує 4 основні види обману довірливих мандрівників і підказує, як їх уникнути.

Підроблені таксі

Досвідчені шахраї не користуються популярними додатками-агрегаторами, а зазвичай працюють на вулиці, очікуючи туристів, що нічого не підозрюють, у черзі з машин. Аферисти, що видають себе за таксистів, можуть довезти вас до потрібного місця призначення, але візьмуть із вас суму в 4 рази більшу заздалегідь обумовлену.

“Якщо ви почуваєтеся досить комфортно, попросіть водія показати вам посвідчення особи та ліцензію на перевезення. У багатьох з них вони відображаються на панелі приладів. Ви можете сісти в таксі, тільки якщо їх облікові дані відображаються”, – підказує спікер ресурсу.

Фальшива поліція

Шахраї можуть прикидатися не лише таксистами, а й поліцейськими. Аферисти переодягаються у спецформу та підходять до приїжджих, вони не тільки наполегливо просять пред’явити документи, а й здати гроші чи цінні речі. Найчастіше злякані туристи віддають паспорти та готівку самі, без застосування насильства.

Порада експерта: наполягти, щоб поліцейські пред’явили документи та відвезли мандрівника до найближчої ділянки. Справжні поліцейські мають бути раді зробити це, тоді як шахраїв такі наполегливі прохання затриманого можуть шокувати та відлякати.

“Випадково” забруднився

У схемі зазвичай беруть участь двоє зловмисників: один “випадково” забруднює туриста, наприклад морозивом або напоєм, а інший тут же благородно пропонує допомогу та очищає кишені жертви.

Щоб не бути обдуреним у такий спосіб, фахівець радить упорядковувати себе самостійно, уникати будь-якого фізичного контакту з незнайомцями і не приймати пропозиції про допомогу від перших зустрічних.

Крадіжка фотоапарата чи камери

Дуже часто при відвідуванні відомих пам’яток туристи передають у чужі руки свої телефони та професійні камери, щоб стороння людина, начебто такий самий турист, їх сфотографувала. Насправді біля популярних місць фотографування чергують шахраї, які готові будь-якої миті прийти на допомогу безтурботним мандрівникам.

Завжди пам’ятайте про це і не передавайте незнайомцеві свої речі, особливо дорогий смартфон чи фотоапарат. Плюс до всього шахраї ще й швидко бігають. Експерт радить заздалегідь задуматися про те, як ви фотографуватиметеся, і придбати селфі-палку, щоб робити знімки з сім’єю або друзями і не турбуватися про те, що хтось вкраде камеру.