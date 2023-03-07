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Експерти розповіли, як не стати жертвою обману на відпочинку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Експерти розповіли, як не стати жертвою обману на відпочинку

Через хитрощі зловмисників тисячі туристів щорічно залишаються без грошей і документів під час відпустки.

Існує 4 основні види обману довірливих мандрівників і підказує, як їх уникнути.

Підроблені таксі

Досвідчені шахраї не користуються популярними додатками-агрегаторами, а зазвичай працюють на вулиці, очікуючи туристів, що нічого не підозрюють, у черзі з машин. Аферисти, що видають себе за таксистів, можуть довезти вас до потрібного місця призначення, але візьмуть із вас суму в 4 рази більшу заздалегідь обумовлену.

“Якщо ви почуваєтеся досить комфортно, попросіть водія показати вам посвідчення особи та ліцензію на перевезення. У багатьох з них вони відображаються на панелі приладів. Ви можете сісти в таксі, тільки якщо їх облікові дані відображаються”, – підказує спікер ресурсу.

Фальшива поліція

Шахраї можуть прикидатися не лише таксистами, а й поліцейськими. Аферисти переодягаються у спецформу та підходять до приїжджих, вони не тільки наполегливо просять пред’явити документи, а й здати гроші чи цінні речі. Найчастіше злякані туристи віддають паспорти та готівку самі, без застосування насильства.

Порада експерта: наполягти, щоб поліцейські пред’явили документи та відвезли мандрівника до найближчої ділянки. Справжні поліцейські мають бути раді зробити це, тоді як шахраїв такі наполегливі прохання затриманого можуть шокувати та відлякати.

“Випадково” забруднився

У схемі зазвичай беруть участь двоє зловмисників: один “випадково” забруднює туриста, наприклад морозивом або напоєм, а інший тут же благородно пропонує допомогу та очищає кишені жертви.

Щоб не бути обдуреним у такий спосіб, фахівець радить упорядковувати себе самостійно, уникати будь-якого фізичного контакту з незнайомцями і не приймати пропозиції про допомогу від перших зустрічних.

Крадіжка фотоапарата чи камери

Дуже часто при відвідуванні відомих пам’яток туристи передають у чужі руки свої телефони та професійні камери, щоб стороння людина, начебто такий самий турист, їх сфотографувала. Насправді біля популярних місць фотографування чергують шахраї, які готові будь-якої миті прийти на допомогу безтурботним мандрівникам.

Завжди пам’ятайте про це і не передавайте незнайомцеві свої речі, особливо дорогий смартфон чи фотоапарат. Плюс до всього шахраї ще й швидко бігають. Експерт радить заздалегідь задуматися про те, як ви фотографуватиметеся, і придбати селфі-палку, щоб робити знімки з сім’єю або друзями і не турбуватися про те, що хтось вкраде камеру.

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