Експерти розповіли, що робити, якщо ви втратили багаж в аеропорту

Втрата багажу може бути сильним стресом для людини, яка прилетіла у відпустку. Навряд чи комусь хочеться залишитися без купальника, спідньої білизни та змінного одягу після прильоту в іншу країну, але такі випадки бувають, і з цим нічого не можна зробити. Ті, хто стикається із втратою багажу, впадають у ступор, бо не знають, що їм потрібно робити. Інструкція – у матеріалі “ДІП“.

Переконайтеся, що ваш багаж втратили

Для початку перевірте, чи ви стоїте у потрібної стрічки видачі багажу. Досить часто буває так, що у великих аеропортах пасажири плутають стрічки та номери рейсів, і це нормально. Якщо ви впевнені, що на стрічці видають багаж із вашого рейсу, дочекайтеся кінця видачі багажу. Ретельно перевірте, чи його немає на стрічці. Якщо видача вже закінчилася, і ви впевнені, що не пропустили свою валізу, звертайтеся до співробітників аеропорту.

Знайдіть відповідну стійку

Можна звернутися до співробітників аеропорту для того, щоб вони допомогли вам знайти стійку, де реєструють загублений багаж. Важливо не виходити із зони видачі багажу доти, доки ви не заповнили спеціальний бланк. Інакше авіакомпанія не буде нести відповідальність за вашу валізу.

На стійці вам запропонують заповнити акт про втрачений багаж. Вказуйте всю інформацію докладно, до адреси вашого готелю. Це стане в нагоді авіакомпанії, тому що вона доставлятиме багаж безпосередньо вам. Також в акті варто у всіх подробицях описати ваш багаж та все, що в ньому лежить. Опис вмісту стане в нагоді у разі втрати валізи. Як правило, на стійках втраченого багажу пасажирам видають набір із засобами першої необхідності: предмети особистої гігієни та футболка. Після цього вирушайте до готелю. Як правило, авіакомпанії самі доставляють втрачені речі, але можуть і попросити приїхати до аеропорту. В авіакомпанії є 21 день на пошук валізи.

Купуйте необхідні речі та збережіть чеки

Зберігайте чеки від усіх покупок, які ви здійснили до тих пір, поки вам не доставили вашу валізу. У майбутньому ви можете попросити компенсацію від авіакомпанії, якщо надасте чеки. Найчастіше це вирішується індивідуально, але зазвичай перевізник виплачує 100% компенсацію від засобів особистої гігієни та 50% на одяг.