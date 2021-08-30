COVID і туризм: хто піклується про хворих туристів?

З початку серпня на болгарському узбережжі Чорного моря заразилися понад 100 туристів. Більшість іноземних туристів розуміють це в кінці відпустки, коли проходять тест, щоб повернутися додому. Таким чином, іноземцям доводиться шукати місце для 14-денної ізоляції.

На початку серпня 19-річний шведський турист перед поверненням додому здав тест на COVID-19. Тест виявився позитивним, і оскільки молодий чоловік організував свою відпустку самостійно, йому довелося шукати собі місце на час карантину. Хлопчику пощастило, тому що йому запропонували номер в готелі за рахунок закладу.

«У всіх нас є діти, і якщо моя дитина за кордоном і з нею щось подібне трапиться, я помру, якщо дізнаюся, що йому нікуди йти. Ми знайшли лікаря, який прийшов і оглянув його. Раптово йому довелося перебувати під медичним наглядом, але він був дуже дисциплінованим і вихованим хлопчиком і навіть не намагався виходити зі своєї кімнати», – сказала Стелла Деянова, власник готелю курорту Золоті піски.

Туристам, які організовують відпочинок самостійно, необхідно знайти місце для проживання на карантині.

«Індивідуальні туристи вже шукають місце, де можна провести домашню ізоляцію самостійно. Якщо вони не можуть його знайти, вони звертаються в свої посольства», – додала ЦЦА Янкова, генеральний секретар RHI-Варна.

При організації перебування туристів туроператор подбає про них, якщо вони захворіють COVID-19.

«Для видачі додаткових ваучерів на перебування, якщо страхування має таке зобов’язання з туристами, або для встановлення зв’язку між страховиком і власником готелю, і туристом, якщо такої страховки немає, він зобов’язаний і несе відповідальність за додаткові ночі», – додала Стойка Терзієва. Готель на курорті «Сонячний берег».

Згідно з вимогами, в кожному готелі має бути номер для розміщення туристів, які захворіли на COVID-19. Він повинен бути якомога далі від інших кімнат. Як це виглядає в конкретному випадку.

«Ми провели повну дезінфекцію ліфта, ручок, де б він не був. Після реєстрації він не виходив 14 днів. У його інвентарі одноразові рукавички і маски», – сказав господар готелю Павич Косів.

Коли в готелях знаходяться ізольовані туристи, контроль здійснюється їх працівниками. За всіх інших несуть відповідальність санітарна інспекція та поліція.