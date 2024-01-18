Всі розділи
ГоловнаТуризмСкладено рейтинг "найтихіших" пляжів у світі
Туризм

Складено рейтинг “найтихіших” пляжів у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг тихих пляжів у світі

Туристичний портал Hawaiian Islands проаналізував багатомільйонні коментарі мандрівників на Tripadvisor і склав рейтинг “найтихіших” пляжів світу. Для того, щоб список відповідав дійсності, аналітики шукали відгуки із фразою “спокійна вода”. І визначили топ-10 пляжів, посилаючись на доступні огляди.

Очолив рейтинг Бебі-Біч на острові Мауї, “спокійна вода” згадувалась тут у 27,82 відсотка відгуків. Як пише портал, більшість спокійних пляжів Америки загалом сконцентровані на Гаваях.

22,8 відсотка позитивних відгуків належать пляжу Тен Бей на Ельютері, що знаходиться на Багамах. Як писали мандрівники, пляж на цьому острові нагадує їм величезний басейн. Тому відмінно підходить для відпочинку з дітьми та спокійного плавання.

На третьому місці розташувався Браунс Біч, що знаходиться на Барбадосі. Райський пляж прославився саме завдяки спокійним водам та відсутності хвиль. Слідом за ним у світовому рейтингу йдуть острови Кривава затока на Ямайці, Мулен Руж у Гренаді, Плайя-Манса в Угугваї, пляж Маратхі у Греції. Примітним є той факт, що “спокійні води” в Європі зустріти можна тільки в Греції, в інших країнах, як пише портал, для пляжів характерні хвилі.

Останні три позиції належать островам Плайя-лас-Бальєнас у Домініканській Республіці, Карлайл Бей у Барбадосі, а також пляжу Мауна-Кеа на Гаваях.

Складено рейтинг "найтихіших" пляжів у світі

Читати також: Топ найкращих напрямків 2024 року визначив Booking.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Названі найбільш пунктуальні авіакомпанії світу в 2023 році

Туризм
Аналітики компанії Cirium представили свій щорічний рейтинг пунктуальних авіакомпаній...

Топ найкращих напрямків 2024 року визначив сервіс Booking

Австралія
Популярний сервіс бронювання житла Booking представив власний рейтинг найкращих...

Шість країн стали лідерами рейтингу найсильніших паспортів світу

Іспанія
Шість країн, серед яких чотири європейські та дві азіатські,...

Опубліковано список найкращих туристичних напрямків 2024 року

Туризм
Компанія Airbnb опублікувала список популярних міжнародних напрямків та представила...

Названі найпопулярніші туристичні напрямки у світі

Велика Британія
Дубай втретє поспіль був визнаний найпопулярнішим напрямом у світі...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму