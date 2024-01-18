Складено рейтинг “найтихіших” пляжів у світі

Туристичний портал Hawaiian Islands проаналізував багатомільйонні коментарі мандрівників на Tripadvisor і склав рейтинг “найтихіших” пляжів світу. Для того, щоб список відповідав дійсності, аналітики шукали відгуки із фразою “спокійна вода”. І визначили топ-10 пляжів, посилаючись на доступні огляди.

Очолив рейтинг Бебі-Біч на острові Мауї, “спокійна вода” згадувалась тут у 27,82 відсотка відгуків. Як пише портал, більшість спокійних пляжів Америки загалом сконцентровані на Гаваях.

22,8 відсотка позитивних відгуків належать пляжу Тен Бей на Ельютері, що знаходиться на Багамах. Як писали мандрівники, пляж на цьому острові нагадує їм величезний басейн. Тому відмінно підходить для відпочинку з дітьми та спокійного плавання.

На третьому місці розташувався Браунс Біч, що знаходиться на Барбадосі. Райський пляж прославився саме завдяки спокійним водам та відсутності хвиль. Слідом за ним у світовому рейтингу йдуть острови Кривава затока на Ямайці, Мулен Руж у Гренаді, Плайя-Манса в Угугваї, пляж Маратхі у Греції. Примітним є той факт, що “спокійні води” в Європі зустріти можна тільки в Греції, в інших країнах, як пише портал, для пляжів характерні хвилі.

Останні три позиції належать островам Плайя-лас-Бальєнас у Домініканській Республіці, Карлайл Бей у Барбадосі, а також пляжу Мауна-Кеа на Гаваях.

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