Буйного пасажира довелося примотати скотчем до крісла на рейсі до Бангкока.

Пара – чоловік і жінка – влаштувала бешкет на рейсі Eva Air, що летів з Лондона до Бангкока. Пілотам довелося розгорнути у повітрі літак, а бешкетника для спокою пасажирів – примотати до крісла скотчем, передає Daily Mail.

За інформацією співробітників авіакомпанії, з самого початку парочка поводилася неналежно. При посадці на рейс дівчина посіла місце у бізнес-класі, хоча квиток у неї був економ. При цьому доплачувати підвищення класу обслуговування вона відмовилася. Її супутник щодо порушення правил поведінки на повітряному судні нічим їй не поступався: він курив електронну сигарету.

На всі зауваження бортпровідників пара реагувала дуже буйно: вони матюкалися і навіть накинулися з кулаками на працівників літака. На допомогу стюардам прийшли вісім пасажирів, які й допомогли втихомирити бешкетників. Чоловіка заради спокою оточуючих примотали до крісла скотчем.

Під час інциденту пілоти вирішили перервати політ та розгорнули літак. Їм довелося дві години летіти до Відня, щоб висадити невгамовних пасажирів.

Зазначається, що після того, як їх випровадили з літака і передали до рук поліції, вони знову почали лаятися, але вже між собою. Причиною їхньої сварки стали гроші. Якоїсь миті дама витягла стос купюр і кинула їх у свого супутника. Поліцейські допомогли чоловікові зібрати їх, проте, як зазначили правоохоронці, частина купюр відлітала.

Через хамську та неадекватну поведінку двох пасажирів іншим людям, які летіли до Бангкока, довелося на добу затриматися у Відні. До призначення вони змогли дістатися лише наступного дня.