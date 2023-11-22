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Безпечний туризм: як не стати жертвою шахраїв

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Безпечний туризм: як не стати жертвою шахраїв
depositphotos.com

Подорожі – це час для відпочинку та нових вражень, але в сучасному світі безпека стає дедалі актуальнішою темою. Нещодавно в мережі з’явилося відео, на якому видно, як група шахраїв обкрадає туриста, який нічого не підозрює. ДІП розповідає, які кроки можна зробити, щоб мінімізувати ризики стати жертвою шахраїв та кишенькових злодіїв.

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Поширені схеми шахраїв

Шахрайські схеми, метою яких є обман туристів, часто використовують спритні прийоми для відволікання та крадіжки. Одна з найпоширеніших хитрощів – командна робота: один зловмисник відволікає увагу туриста, наприклад, пропонуючи товар або ставлячи питання, тоді як інші таємно викрадають цінні речі. Важливо бути пильним на переповнених вулицях та у туристичних районах. У натовпі шахраї можуть легко залишитися непоміченими.

Крім того, багато шахраїв використовують особливу техніку, коли вони непомітно стикаються з жертвою, створюючи хаос і можливість для крадіжки. Слід уникати близьких контактів із незнайомцями та бути особливо обережними у натовпі.

Безпечний туризм: як не стати жертвою шахраїв
depositphotos.com

Одна з найпоширеніших хитрощів шахраїв – пропозиція допомоги. Наприклад, хтось може запропонувати допомогти вам із вашим багажем або пояснити маршрут, у той час як його учасники таємно викрадають ваші речі. Важливо підходити до таких пропозицій з обережністю та, якщо це можливо, звертатися за допомогою до офіційних служб.

Ще одним поширеним прийомом є шахрайство з використанням фальшивого транспортного засобу. Деякі зловмисники видаються водіями таксі чи іншого транспорту, щоб “заманити” туриста у підроблений транспортний засіб та вжити якихось протиправних дій. Рекомендується використовувати офіційні та ліцензовані транспортні послуги, а також перевіряти маршрут та ціну заздалегідь.

Безпечний туризм: як не стати жертвою шахраїв
depositphotos.com

Як убезпечити себе у поїздці

  • Рекомендується вибирати безпечне місце проживання. Досліджуйте рейтинги та відгуки готелів, уточнюйте у місцевих мешканців про безпеку у районі. Оптимальне розташування зіграє ключову роль у вашій особистій безпеці. Прибувши на місце, проведіть невеликий огляд. Позначте місця, де можуть ховатися потенційні шахраї. Це можуть бути темні провулки, де немає перехожих, або місця з поганою видимістю.
  • Намагайтеся не виставляти дорогі прикраси, гаджети або великі суми готівки. Це привертає увагу шахраїв та робить вас потенційною жертвою. Розгляньте можливість носіння грошей та цінних речей у спеціальних кишенях, прихованих поясних сумках або навіть під одягом. Це значно ускладнить завдання кишеньковим злодіям. Також краще залишити частину коштів у сейфі в номері, що створить вам додатковий рівень захисту.
  • Перш ніж сфотографувати гарний краєвид або пам’ятку, переконайтеся, що довкола вас немає підозрілих особистостей. Шахраї часто діють у місцях, де туристи відволікаються на навколишню територію. Не довіряйте незнайомцям. Намагайтеся уникати розголошення особистої інформації. Не залишайте особисті речі та документи без нагляду.
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