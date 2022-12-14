Airbnb заборонив деяким гостям бронювати житло на новорічні свята

Один з найбільших у світі сервісів для короткострокового бронювання житла Airbnb вирішив максимально ускладнити оренду будинків “під вечірки” на Новий рік 2023 року.

Як повідомляється на сайті сервісу, цього року в 11 країнах світу діятимуть посилені правила та технології, спрямовані на те, щоб допомогти зупинити несанкціоновані вечірки новорічної ночі.

Зокрема, згідно з новими обмеженнями, напередодні Нового року діятиме заборона на бронювання на одну ніч цілого списку будинків для гостей без позитивної історії облікового запису або без попередніх бронювань на платформі. Також будуть введені суворіші обмеження для тих же категорій гостей, які спробують забронювати житло на дві та три ночі неподалік постійного місця проживання.

Обмеження діятимуть у передноворічні вихідні у таких країнах: США (включаючи Пуерто-Ріко), Канада, Бразилія, Австралія, Нова Зеландія, Франція, Іспанія, Великобританія, Ірландія, Португалія та Нідерланди (останні три приєдналися до програми з 2022 року).

Як зазначають представники Airbnb, такі заходи вже раніше діяли у восьми країнах у тестовому режимі та мали позитивні результати.

“За нашими оцінками, ці заходи сприяли щорічному глобальному падінню кількості інцидентів на вечірках під час Нового року приблизно на 56%, оскільки захист був вперше запущений у 2020 році. Минулого року приблизно 340 тисяч гостей у всьому світі було заблоковано під час спроб бронювати на Airbnb у період Нового року, включаючи понад 120 тисяч гостей у США, понад 34,5 тисяч гостей у Великій Британії та майже 13 тисяч гостей в Австралії”, – розповіли в компанії.

Заборона бронювання житла під вечірки через Airbnb

Раніше цього року Airbnb впровадив нові інструменти, спрямовані на виявлення орендарів, які винаймають квартири або будинки для проведення несанкціонованих вечірок.

Зокрема, відтепер при оцінці потенційних орендарів система враховуватиме такі фактори, як історія позитивних відгуків (або відсутність позитивних відгуків), тривалість часу, протягом якого гість перебував на Airbnb, тривалість поїздки, відстань до житла, що орендується, день тижня та багато іншого.

Таким чином сервіс планує унеможливити проведення в орендованому житлі несанкціонованих вечірок, організованих без відома чи згоди власників приміщень.

Загалом бронювання житла під вечірки через Airbnb є давньою проблемою для сервісу, адже часто компанії людей винаймали житло під такі цілі, не отримавши згоди від його власника. Останні, у свою чергу, отримували скарги від сусідів та пошкоджене майно.