4 правила безпеки, якщо ви вирішили під час подорожі оселитися у місцевих жителів

Найпростіший та безпечний спосіб спокійно прожити відпускний тиждень – зняти комфортний номер у готелі. Але багато хто все ж таки воліє винаймати житло у місцевих жителів, що, природно, допомагає здорово заощадити. При цьому турист перебирає певні ризики, про які варто пам’ятати завжди.

Ми зібрали невелику пам’ятку, якщо у вас у планах тісне проживання із незнайомими людьми на курорті.

Вибирайте за відгуками

Ідеально, якщо вам порекомендують варіант проживання ваші знайомі чи рідні. Але не завжди такий варіант можливий. У такому випадку все ж таки варто вивчити відгуки в мережі. Як правило, у тих, хто здає житло туристам постійно, є досить багато відгуків, знайти їх не важко. Крім того, спробуйте знайти чати мандрівників, які із задоволенням поділяться інформацією щодо того, у кого можна зняти житло безпечно, можливо, отримаєте хорошу рекомендацію від колишніх мешканців та зможете зняти симпатичну кімнату зі знижкою.

Вибирайте туристичні райони

Звичайно, якщо у вас у планах повна економія, можна знайти житло на околиці, проте якщо ви дівчина і подорожуєте сама, від цієї ідеї краще відмовитись. Краще доплатити трохи більше, але підібрати квартиру чи кімнату у туристичному районі, де можна спокійно вийти на вулицю у будь-який час дня та ночі. Це особливо актуально, якщо ви вирушаєте до країн на зразок Туреччини або Єгипту.

Будьте ввічливі з господарями

Велика помилка багатьох туристів — поводитися зухвало чи винятково вимогливо. Пам’ятайте, що навіть якщо ви сплатили за проживання, це не дає вам права вимагати понад обумовлене або ж ставитися до господарів поблажливо. Хто знає, можливо, ви ще не раз повернетеся і зупинитесь у цьому місці, ще й зроблять непогану знижку вам та друзям за вашою рекомендацією. Крім того, господарі не повинні виконувати всі ваші вимоги, як багато хто звикли під час проживання в готелі. На цей важливий момент далеко не всі звертають увагу, проте варто взяти його до уваги та насолоджуватися відпочинком, не псуючи його іншим.

Повідомте рідним чи друзям, де ви зупинилися

Повертаючись до питань безпеки, якщо ви все ж таки вирішили відправитися відпочивати поодинці, повідомте близьким друзям та рідним координати. Надішліть вашу геолокацію, адресу, ім’я та телефон господаря, щоб у разі чого з ним могли зв’язатися. Не думайте, що ви перевантажите близьких зайвою інформацією — йдеться про вашу безпеку в чужій країні.