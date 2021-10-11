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ТУРЕЧЧИНА

За добу в Туреччині зареєстровано понад 28 000 нових випадків зараження COVID

Гліб Парфененко
За добу в Туреччині зареєстровано понад 28 000 нових випадків зараження

За останні 24 години в Туреччині було зареєстровано 28370 випадків нового зараження і 196 випадків смерті від коронавірусу, повідомляє Анатолійське агентство з посиланням на BGNES.

За минулу добу ще 25 772 пацієнта вилікувалися від хвороби.

Представники охорони здоров’я заявляють, що в країну доставлено понад 112,36 мільйона доз вакцини від COVID-19.

За даними міністерства, всього понад 54,49 мільйона осіб отримали перші дози вакцини, і близько 46,24 мільйона громадян були повністю вакциновані з початку кампанії вакцинації.

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