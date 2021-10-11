ГлавнаяТУРЦИЯЗа сутки в Турции зарегистрировано более 28 000 новых случаев заражения COVID
ТУРЦИЯ

За сутки в Турции зарегистрировано более 28 000 новых случаев заражения COVID

Глеб Парфененко
За сутки в Турции зарегистрировано более 28 000 новых случаев заражения COVID

За последние 24 часа в Турции было зарегистрировано 28370 случаев нового заражения и 196 случаев смерти от коронавируса, сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на BGNES.

За минувшие сутки еще 25 772 пациента излечились от болезни.

Представители здравоохранения заявляют, что в страну доставлены более 112,36 миллиона доз вакцины от COVID-19.

По данным министерства, всего более 54,49 миллиона человек получили первые дозы вакцины, и около 46,24 миллиона граждан были полностью вакцинированы с начала кампании вакцинации.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпандемияДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International