За сутки в Турции зарегистрировано более 28 000 новых случаев заражения COVID

За последние 24 часа в Турции было зарегистрировано 28370 случаев нового заражения и 196 случаев смерти от коронавируса, сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на BGNES.

За минувшие сутки еще 25 772 пациента излечились от болезни.

Представители здравоохранения заявляют, что в страну доставлены более 112,36 миллиона доз вакцины от COVID-19.

По данным министерства, всего более 54,49 миллиона человек получили первые дозы вакцины, и около 46,24 миллиона граждан были полностью вакцинированы с начала кампании вакцинации.