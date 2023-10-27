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ТуреччинаТуризм

Винищувачі F-16 влаштують повітряне шоу прямо над курортом в Туреччині

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Винищувачі F-16 влаштують повітряне шоу прямо над курортом в Туреччині

Туристів, які відпочивають цими вихідними в Анталії, запросили на свято, де за нинішніми неспокійними часами літаки F-16 влаштують шоу прямо над курортом.

Шоу пройде кілька разів у рамках заходів, присвячених 100-річчю заснування Турецької Республіки.

Як повідомляє Vtrin Haber, авіашоу відбудеться двічі. У п’ятницю два літаки F-16 виконають півгодинний «репетиційний політ». А основна частина шоу відбудеться у неділю, 29 жовтня, коли о 13:00 4 літаки F-16 влаштують демонстраційний політ над міською площею Коньяалти Ольбії.

У п’ятницю ввечері туристам також обіцяно шоу дронів та феєрверків. А пік святкування якої припадає на неділю, 29 жовтня. Зокрема, намічено ходу ліхтарів, що розпочнеться з вулиці Коньяалти о 18.30, а також шоу дронів та повітряних ліхтарів на площі Джумхурієт о 22.45, яке також завершиться феєрверком.

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