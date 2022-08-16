В Турецькій Анталії туристи підняли паніку після численних укусів риб у морі

Туристи підняли паніку у Туреччині після численних укусів риб у Середземному морі в районі Анталії. Однак, як з’ясував професор Університету Акденіза доктор Мехмет Гекоглу, насправді відпочиваючі отримують процедуру очищення від тканин, що відмерли. Причому відбувається це безкоштовно, без заявки та у природних умовах. Але в деяких випадках риби дуже стараються, тому відпочиваючі часом відчувають біль від укусів.

За даними Сumhuriyet, скарги на укуси стали надходити від мандрівників, які відпочивають на узбережжі Коньяалти в головній курортній провінції Анталія. Усі вони боялися, що стали жертвами нападу риби-фугу. Насправді йдеться про рибки, схожі на українських карасів і вважаються невинними видами. У цьому професор переконався особисто, спіймавши «злочинців» на місці злочину в морі.

Наведемо пояснення експерта Гекоглу: «Наразі в Анталії температура морської води близько +30-31°C. Коли ми опускаємось нижче 10 метрів, температура води змінюється. Риба, яка тягнеться до берега взимку, особливо та, що любить тропічну теплу воду, взимку спливає на глибину. Влітку вони підпливають до узбережжя. Там, де люди виходять у море, стоять ногами на дні, збирається багато риб. Зокрема, біля узбережжя удосталь водяться саргоси, меланурії та дрібні представники морського ляща».

Далі фахівець розповів про ситуацію, що відбувається під водою та відчуття туристів: «Звичайно, ми завжди віримо в те, що бачимо. Ми знімали відео під водою для відпочиваючих. Ці риби, що кусають, чіпляють ротом і зубами рани на ногах. Вони торкаються піднятої шкіри, витягаючи мертві тканини. У певному сенсі вони дбають про здоров’я шкіри. Іноді, коли вони торкаються ран зубами, вони завдають болю. Риба іноді смикає за волоски на ногах. Це також неприємно. Це робить підростаюче покоління їстівних риб. Нема чого боятися».

Раніше DIP писав, що «Головний пляж найпопулярнішого у росіян курорту Туреччини перетворився на смітник».