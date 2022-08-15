Головний пляж найпопулярнішого у туристів курорту Туреччини перетворився на смітник

Головний пляж Аланії – найпопулярнішого у сімейних туристів курорту Туреччини, фактично перетворився на смітник. Йдеться про пляж Дамлаташ, який за поточне літо туристи повністю завалили сміттям, а місцевий муніципалітет заплющив на це очі. Про «сміттєву драму» авторка блогу, яка проживає в Туреччині, розповіла на своєму блозі.

Згідно з орієнтиром, Дамлаташ знаходиться на самому початку пляжу Клеопатри під скелею, біля однойменної печери, сюди стікається більшість відпочиваючих на курорті. «Тут чудовий вхід до мальдівського кольору воду, шикарний великий пісок, яким так славиться Аланья, чудові краєвиди на півострів із фортецею, лінію Аланійського берега, що оточують місто гори. Сюди багато хто дуже любить приїжджати, вважаючи це місце справді найкращим в Аланії… Так, нас періодично щось розчаровує: то хамство співробітників кафе, то занадто велика кількість людей і відсутність місця, то велика кількість водоростей на піску та у воді. Але в будь-якому разі ми завжди сюди повертаємось, бо тут красиво», — описала узбережжя блогер.

Проте минулого тижня поїздка на пляж не принесла позитивних емоцій: Це якийсь жах. Улюблений пляж вже на підході до нього перетворився на справжній смітник. Газон — це висохлий майданчик, завалений усяким сміттям: пляшки, фантики, кришки, пакети, папірці, якісь ковдри, залишки їжі, ганчірки, коробки, навіть використані памперси, які хтось не доніс до сміттєвого бака, а влаштував біля доріжки. Тижнями стоїть якась заржавіла вицвіла вивіска (яку, мабуть, ніяк не можуть відвезти співробітники пляжного кафе). Скрізь навалені купи пакетів зі сміттям, яке залишають відпочиваючі. Куди дивиться муніципалітет? Проблема вирішується банальним прибиранням. На пляжі ситуація не краща. Біля підніжжя скелі той же навал сміттєвих пакетів і просто окремого сміття. Пісок весь утиканий цигарковими недопалками. Пустити пограти у пісочку дитини? Ні, вибачте, я сама на цей пісок не сяду».

На кадрах, опублікованих авторкою, видно пісок, завалений рештками життєдіяльності відпочиваючих. Причому сміттєві купи з’явилися не за один день, а збиралися і дбайливо утопталися туристами тривалий час.

«Пляж викликає зараз виключно огиду. На додачу до всього неприємного, що ми побачили на пляжі, я примудрилася в’їхати колесом у чиєсь, вибачте, лайно – і це біля центрального міського пляжу! Перлини міста!» — дорікнула поведінка місцевих мандрівниця.

Причину того, що відбувається, автор побачила в людях. «Це роблять люди — турки, росіяни, європейці, араби та інші — загалом, все. Пристойних і думаючих одиниці. Більшість гадить просто собі під ноги», — пояснила вона і нагадала про необхідність забирати своє сміття.

З іншого боку, влада курортного міста «розслабилася» і, за словами блогерки, тижнями не прибирає на центральному пляжі та іншим не дає: «Загалом просто це ганьба. А люди відпочивають — їх, мабуть, усе влаштовує… Адже питання вирішується просто щоденним прибиранням. І пісок можна спеціальними грабельками від сміття очистити. І сміттєвих баків там явно недостатньо, раз народ складає відходи купами… Муніципалітет навіть забороняє проводити суботники, коли волонтери та активісти пропонують свою допомогу прибиранням», — продовжувала обурюватися авторка.

Авторка виявилася активісткою і заявила, що не пустить ситуацію на самоплив: про кричущий стан узбережжя вона писала і продовжить писати скарги до муніципалітету на ім’я мера. Крім того, повідомила про це журналістам та блогерам.

«Аланія позиціонує себе як курорт, у ЗМІ я читаю, що влада різних рівнів веде бесіди про те, що в Аланії потрібно підвищити якість туристів — у сенсі, щоб народ багатший сюди приїжджав. Та про яку якість туристів може йтися, якщо місто не може впоратися з чистотою на своєму головному пляжі!» — написала блогерка, що турбується про чистоту узбережжя.