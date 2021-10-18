В Турецьких готелях відмовляють в розміщенні чоловікам без жінок

Загальноприйнята практика в більшості готелів Туреччини відмовляти в розміщенні одиноким чоловікам була розкритикована в Європі, коли в топ-новини потрапила історія британських геїв, які не змогли підібрати собі готель в Туреччині для відпочинку.

Так, турист Деніс відправився на відпочинок зі своїм супутником-чоловіком. Молоді люди хотіли зупинитися в двомісному номері. Але в готелі їм відмовили, посилаючись на правило, прописане на веб-сайті готелю Lujo: «Забронювати номер для гостя чоловічої статі неможливо. У разі бронювання готель залишає за собою право беззастережно анулювати таку брон». Один із співробітників готелю аргументував відмову тим, що чоловіки занадто багато шумлять і від них багато проблем. Через політику готелів ображеним туристам довелося зняти номер в іншому готелі.

У той же час нагадаємо, що в інтернеті давно гуляє список більш ніж в 100 розкішних готелів Туреччини, які забороняють залишатися одному або декільком чоловікам в своїх номерах без жінок. Вважається, що це правило було введено, щоб захистити представниць слабкої статі. Так, одна дівчина з Туреччини пояснила це обмеження: «Це було зроблено для того, щоб самотні чоловіки не мордували дівчат при спробі зав’язати стосунки». Мандрівники чоловічої статі, і перш за все самі турки – велика проблема в цій країні.

Також ця заборона діє в більшості барів Туреччини. Їх політика говорить: «Ми не допускаємо в бари одиноких чоловіків, якщо вони не з жінкою. Це просто для того, щоб захистити інших гостей від небажаних домагань».

Але такі правила лише загострюють гендерну дискримінацію. Завдяки цим правилам нормалізується думку, що самотні чоловіки – хижаки, вважають толерантною в Європі.

Є в Туреччині і інші дивні заборони. Так, в 2019 році відпочиваючих здивувала новина, що на території одного з готелів був заборонений алкоголь, а також встановлені два окремих басейни для чоловіків і для жінок …