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Авіакомпанія Virgin Atlantic дозволила чоловікам-членам екіпажів носити спідниці та підбори

Також зміни зазнала і система онлайн-бронювання Virgin Atlantic: тепер клієнти можуть вибирати гендерно-нейтральні звернення.

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Авіакомпанія Virgin Atlantic дозволила чоловікам-членам екіпажів носити спідниці та підбори
Зірка TikTok Тайріс Най демонструє новий варіант уніформи для бортпровідників Virgin Atlantic / фото thesun.co.uk

Британська авіакомпанія Virgin Atlantic, що належить мільярдеру Річарду Бренсону, скасувала правила для чоловічої та жіночої уніформи, щоб члени екіпажів літаків могли “виразити свою гендерну ідентичність”. Про це повідомляє The Sun.

Згідно з попередніми правилами “гендерної уніформи”, чоловіки мали носити бордові брючні костюми, а жінки – класичні червоні спідниці та піджаки. З 2019 року, коли авіакомпанія скасувала суворі правила макіяжу, жінкам-членам екіпажу також дозволили одягати штани.

Крім того, авіакомпанія Бренсона надала можливість персоналу та пасажирам авіарейсів вибирати значки з займенниками тієї статі, згідно з якою вони хотіли б, щоб до них зверталися.

Авіакомпанія Virgin Atlantic дозволила чоловікам-членам екіпажів носити спідниці та підбори
Virgin Atlantic вже кілька років демократизує уніформу для екіпажів літаків / фото thesun.co.uk

У травні 2022 Virgin Atlantic стала першою великою глобальною авіакомпанією, яка дозволила персоналу демонструвати татуювання.

Як раніше стало відомо, у серпні 2022 року латвійська авіакомпанія airBaltic першою серед авіаперевізників Європи запровадила нові демократичні правила зовнішнього вигляду для екіпажів літаків.

Зокрема, екіпажам літаків дозволили демонструвати пірсинг та тату. Також працівникам авіакомпанії надали право самостійно обирати собі зачіски на час роботи.

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