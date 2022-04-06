Перевірка безпеки в аеропортах США стане гендерно-нейтральною

Процедури безпеки в аеропортах США стануть більш гендерно-нейтральними: будуть змінені сканери, які використовуються для огляду, і використовуватиметься знак X для мандрівників, які проходять попередню перевірку, які не ідентифікують себе як чоловіки або жінки.

Співробітники Управління транспортної безпеки США також отримають нові інструкції з огляду, які мають зробити процедури менш інвазивними, йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки.

Ці заходи входять до заходів щодо забезпечення безпеки подорожей, оголошених міністерством у зв’язку з Днем поширення інформації про трансгендерів. Президент США Джо Байден відзначив цей день, виступивши проти того, що його адміністрація називає “небезпечними антитрансгендерними законодавчими атаками”, які пройшли у палатах представників штатів у всій країні.

“DHS прагне захищати подорожуючих людей, забезпечуючи при цьому шанобливе ставлення до всіх, незалежно від гендерної ідентичності”, – йдеться у заяві секретаря Алехандро Майоркаса.

Адміністрація транспортної безпеки заявила, що оновить програму попередньої перевірки, включивши до своєї заявки варіант гендерного маркера «X», але агентство не назвало дату. Новий гендерний маркер «X» у заявах на отримання паспорта США розпочинається 11 квітня.

Пізніше цього року TSA почне використовувати сканери з новою технологією, яка замінить гендерні системи та призначена для «просування громадянських прав та покращення якості обслуговування клієнтів».

TSA працюватиме з авіакомпаніями, щоб сприяти прийняттю гендерного маркера “X”, а також оновить керівництво для співробітників служби огляду в аеропортах, щоб виключити гендерний фактор під час перевірки документів, заявили в DHS.