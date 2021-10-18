Турецкие отели отказываются принимать мужчин без женщин

Общепринятая практика в большинстве отелей Турции отказывать в размещении одиноким мужчинам была раскритикована в Европе, когда в топ-новости попала история британских геев, которые не смогли подобрать себе отель в Турции для отдыха.

Так, турист Денис отправился на отдых со своим спутником-мужчиной. Молодые люди хотели остановиться в двухместном номере. Но в отеле им отказали, ссылаясь на правило, прописано на сайте отеля Lujo «Забронировать номер для гостя мужского пола невозможно. В случае бронирования отель оставляет за собой право безоговорочно аннулировать такую ​​бронь». Один из сотрудников отеля аргументировал отказ тем, что мужчины слишком много шумят и от них много проблем. Из-за политики отелей оскорбленным туристам пришлось снять номер в другом отеле.

В то же время напомним, что в интернете давно гуляет список более чем в 100 роскошных отелей Турции, которые запрещают оставаться одному или нескольким мужчинам в своих номерах без женщин. Считается, что это правило было введено, чтобы защитить представительниц слабого пола. Так, одна девушка из Турции объяснила это ограничение: «Это было сделано для того, чтобы одинокие мужчины не мучили девушек при попытке завязать отношения». Путешественники мужского пола, и прежде всего сами турки — большая проблема в этой стране.

Также этот запрет действует в большинстве баров Турции. Их политика говорит: «Мы не допускаем в бары одиноких мужчин, если они не с женщиной. Это просто для того, чтобы защитить других гостей от нежелательных домогательств».

Но такие правила только обостряют гендерную дискриминацию. Благодаря этим правилам нормализуется мнение, что одинокие мужчины — хищники, считают толерантной в Европе.

Есть в Турции и другие странные запреты. Так, в 2019 году отдыхающих удивила новость, что на территории одного из отелей был запрещен алкоголь, а также установлены два отдельных бассейна для мужчин и для женщин …