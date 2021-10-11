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LEGO стає гендерно нейтральним

Гліб Парфененко
LEGO стає гендерно нейтральним

LEGO заявила, що видаляє гендерні рекомендації зі своїх іграшок після того, як дослідження показало, що хлопчики побоювалися, що їх будуть висміювати, якщо вони будуть грати з іграшками для дівчаток. Відома данська компанія, яка є найбільшим виробником іграшок у світі, заявляє, що її виробами користуються в основному маленькі хлопчики. Але вона сказала, що тепер буде працювати над усуненням гендерних стереотипів в своїх іграшках і зосередитися на товарах для обох статей.

Боси компанії з виробництва іграшок з “пластикової цегли” оголосили про просування вперед таких продуктів, як Lego Dots і Lego City Wildlife Rescue. Вони кажуть, що компанія, збільшила продажі до 4,95 мільярда фунтів в минулому році, «докладає всіх зусиль, щоб зробити LEGO більш інклюзивним», – повідомляє BGNES.

LEGO стає гендерно нейтральним

Ця новина з’явилася після того, як в ЗМІ, опублікованому Інститутом Джини Девіс з гендерних питань, з’ясувалося, що 71% опитаних хлопчиків побоювалися, що їх будуть висміювати, якщо вони будуть грати з тим, що вони описали як «іграшки для дівчаток».

Звіт на замовлення LEGO включає опитування майже 7000 батьків та дітей у віці від 6 до 14 років з Китаю, Чехії, Японії, Польщі, Росії, Великобританії і США. Він виявив, що батьки схильні заохочувати своїх синів займатися спортом або наукою і технологіями, інженерною справою або математикою, в той час як дочок частіше просять одягатися, танцювати або готувати.

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