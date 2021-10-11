LEGO стає гендерно нейтральним

LEGO заявила, що видаляє гендерні рекомендації зі своїх іграшок після того, як дослідження показало, що хлопчики побоювалися, що їх будуть висміювати, якщо вони будуть грати з іграшками для дівчаток. Відома данська компанія, яка є найбільшим виробником іграшок у світі, заявляє, що її виробами користуються в основному маленькі хлопчики. Але вона сказала, що тепер буде працювати над усуненням гендерних стереотипів в своїх іграшках і зосередитися на товарах для обох статей.

Боси компанії з виробництва іграшок з “пластикової цегли” оголосили про просування вперед таких продуктів, як Lego Dots і Lego City Wildlife Rescue. Вони кажуть, що компанія, збільшила продажі до 4,95 мільярда фунтів в минулому році, «докладає всіх зусиль, щоб зробити LEGO більш інклюзивним», – повідомляє BGNES.

Ця новина з’явилася після того, як в ЗМІ, опублікованому Інститутом Джини Девіс з гендерних питань, з’ясувалося, що 71% опитаних хлопчиків побоювалися, що їх будуть висміювати, якщо вони будуть грати з тим, що вони описали як «іграшки для дівчаток».

Звіт на замовлення LEGO включає опитування майже 7000 батьків та дітей у віці від 6 до 14 років з Китаю, Чехії, Японії, Польщі, Росії, Великобританії і США. Він виявив, що батьки схильні заохочувати своїх синів займатися спортом або наукою і технологіями, інженерною справою або математикою, в той час як дочок частіше просять одягатися, танцювати або готувати.