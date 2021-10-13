Магазини будуть виставляти товари для дітей в гендерно-нейтральному вигляді

Каліфорнія стала першим штатом США, який зажадав від великих мережевих магазинів виставляти іграшки та інші дитячі товари в гендерно-нейтральному вигляді, повідомляє BBC.

Новий закон, підписаний губернатором Гевіном Ньюсома, не забороняє секції для хлопчиків і дівчаток.

Але в великих супермаркетах повинен бути окремий гендерно-нейтральний відділ. Там повинен бути представлений “розумний вибір” іграшок і дитячих товарів, незалежно від того, призначені вони для певної статі.

Компаніям загрожує штраф в розмірі 250 доларів за перше порушення і 500 доларів за наступні. Новий закон був схвалений законодавцями Каліфорнії і вступить в силу в 2024 році, повідомляє BNR.

Одяг залишається незмінним, але закон спрямований на іграшки та будь-які інші дитячі товари, пов’язані зі сном, відпочинком, годуванням, пустушки і т.д.