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США

Магазини будуть виставляти товари для дітей в гендерно-нейтральному вигляді

Компаніям загрожує штраф в розмірі 250 доларів за перше порушення і 500 доларів за наступні порушення

Гліб Парфененко
Магазини будуть виставляти дитячі товари в гендерно-нейтральному вигляді

Каліфорнія стала першим штатом США, який зажадав від великих мережевих магазинів виставляти іграшки та інші дитячі товари в гендерно-нейтральному вигляді, повідомляє BBC.

Новий закон, підписаний губернатором Гевіном Ньюсома, не забороняє секції для хлопчиків і дівчаток.

Але в великих супермаркетах повинен бути окремий гендерно-нейтральний відділ. Там повинен бути представлений “розумний вибір” іграшок і дитячих товарів, незалежно від того, призначені вони для певної статі.

Компаніям загрожує штраф в розмірі 250 доларів за перше порушення і 500 доларів за наступні. Новий закон був схвалений законодавцями Каліфорнії і вступить в силу в 2024 році, повідомляє BNR.

Одяг залишається незмінним, але закон спрямований на іграшки та будь-які інші дитячі товари, пов’язані зі сном, відпочинком, годуванням, пустушки і т.д.

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