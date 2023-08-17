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В Анталії почалася екстремальна парова лазня: моря не видно через клуби пари

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Анталії почалася екстремальна парова лазня: моря не видно через клуби пари

Екстремальна кліматична ситуація діє в туристичній провінції Анталія в Туреччині в даний час: клуби пари приховали з виду море і місто минулої середи вранці. Дуже висока вологість на тлі спеки перетворила курорт на «парилку». Цей ефект дався взнаки на льотній активності: кілька літаків були не в змозі здійснити посадку в аеропорту, їх перенаправили в інші регіони.

Ще нещодавно туристи в Анталії насолоджувалися нормальними сезонними температурами, але потім рівень вологості впевнено почав підвищуватися. Зазначимо, що оптимальна вологість для приємного відпочинку на морському курорті у серпні для більшості туристів становить близько 50-60%. Це забезпечує приємні умови для відпустки, за яких вологість не надто висока, що може викликати дискомфорт, і не надто низька, щоб уникнути пересушування шкіри та слизових оболонок. Однак в Анталії рівень вологості цього місяця «зашкалює».

За даними турецького видання Hurriyet, у тих місцях, де термометр піднімався вище +30 ° C, вологість досягала екстремальних 85%. У свою чергу, зростання вологості спровокувало утворення щільних хмар та пар, які затягли місто та морський пейзаж. Видимість знизилася через збільшену вологість, і вершини гори Бейдаги, зазвичай видимі на горизонті, зникли за пеленою хмар. Уточнювалося, що навіть з висоти пташиного польоту панораму моря за такої погоди теж не видно.

Через густі хмари та пару дестабілізувався повітряний рух. Авіагавань не давала дозволу на посадку кільком літакам із туристами, оскільки видимість була дуже низькою. Усіх їх перенаправили на злітно-посадкові смуги сусідніх міст.

Що стосується туристів, які в цей час відпочивають на курортах південної провінції, то вони проводять час на пляжі та намагаються знижувати температуру тіла, періодично занурюючись у води Середземного моря.

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Встановлено необхідну кількість кроків на день, щоб запобігти передчасній смерті».

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