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ТуреччинаТуризм

В Анталії 5 туристів впали в колодязь, 1 загинув

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Анталії 5 туристів впали в колодязь, 1 загинув

Вечірня прогулянка мальовничими місцями провінції Анталія завершилася трагедією — п’ять туристів впали в колодязь, один загинув. Все сталося на популярному маршруті на плато Егрігель – пише турецьке видання Turizm Guncel.

Згідно з інформацією видання, група з 30 туристів — їхня національність не уточнюється — вирушили до Гюндогана на екскурсію. У їхній вечірній маршрут входив популярна екскурсія в передгір’ях гори Гейік на плато Егрігель у однойменного озера – місцевість називають Альпами Анталії.

Проте замість приємної прогулянки сталася НП. П’ятеро туристів збилися з маршруту і в результаті впали в колодязь у цьому районі. Їхні друзі спішно повідомили до центру екстреної допомоги 112, за сигналом прибули працівники AFAD (місцевого МНС), жандармерії та лісового господарства.

В результаті один із туристів загинув, решту четверо було відправлено до лікарні. Їхній стан задовільний.

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