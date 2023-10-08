У Туреччині підрахували кількість альтернатив готелям для туристів і здивувалися

Асоціація академіків туризму Туреччини (TUADER) підготувала звіт з метою виявлення впливу ринку подобової оренди житла на туризм. У результаті в Туреччині підрахували кількість альтернатив готелям для туристів і здивувалися: як цитують звіт турецькі ЗМІ, країна вийшла на перше місце за темпами збільшення пропозиції житла, що подобово здається в оренду, за два роки, показавши ріст майже в 100%, точніше — в 97%.

Як повідомили експерти, загалом у країні для здачі та подобової оренди використовуються 110 тисяч 857 будинків. За цим показником Туреччина посідає 14 місце. При цьому по зростанню самого попиту та кількості щоденних бронювань житла Туреччина також взяла срібло, а в лідерах виявилася не менш популярна у туристів країна. Перше місце посідає Таїланд із 64%, а Туреччина відповідно займає друге місце зі зростанням 63%.

«Згідно з даними звіту Statista за 2023 рік, виручка на ринку подобової оренди житла в усьому світі, як очікується, цього року досягне 1,02 трильйона доларів. А в 2027 році виторг досягне обсягу ринку в $1,29 трлн», – також цитує дослідження в турецькій пресі.

Зрозуміло, «організовані» готельєри категорично проти того, щоб такі кошти «пливли» з рук. Нагадаємо, вже у жовтні має набути чинності постанова від турецького Міністерства туризму щодо Airbnb та інших сервісів здачі квартир.

На даний момент пропозиція представлена Великим Національним Зборам Туреччини — і після схвалення стане законом, «Правові норми для Airbnb з’являться в жовтні. Не кожен, хто хоче використовувати свій будинок як місце для здачі туристам, зможе використовувати його в даній якості», – запевняють експерти. А нелегалів при цьому передбачається штрафувати на 1 млн. лір.