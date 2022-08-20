У Туреччині назвали нову дату закриття курортного сезону

Курортне місто Бодрум (провінція Мугла) у Туреччині має намір продовжити туристичний сезон. Дату його закінчення назвала Асоціація готельєрів Бодрума, повідомив Telegram-канал Türkiye.

Сезон планувалося завершити 28 жовтня. У цей час мали закритися більшість готелів, а також знизитися кількість перельотів. Але через великий попит туристичний сезон вирішено продовжити до 15 листопада», – розповіли в Асоціації та додали, що наразі ведуться переговори про продовження більшості чартерних програм до середини листопада.

«Ми поки що зупинилися на 15 листопада. Але можна продовжити цей термін і до кінця листопада. У Бодрумі на цей час цілком комфортна погода», – зазначили у відомстві.

Довідка: Бодрум знаходиться на скелястому півострові на південному заході Туреччини, порізаному мальовничими бухтами та прекрасними пляжами. Навпроти знаходиться грецький острів Кос. Бодрум люблять європейські туристи та забезпечені місцеві жителі. Туристичне місто впевнено тримається у п’ятірці найкращих курортів Туреччини. Деякі називають його найстильнішим і найбожевільнішим місцем на Егейському морі.

Додамо, що очевидно цим же шляхом підуть і інші курорти Туреччини: через високий попит закінчення літнього туристичного сезону вони спробують зрушити максимально далі – на кінець листопада. Ну а великі п’ятизіркові готелі однозначно взагалі не закриватимуться на зиму, воліючи працювати цілий рік – для гарного в них відпочинку навіть взимку там є вся необхідна інфраструктура.

Раніше ДІП повідомляв, що “Туреччина оголосила дату, до якої всі хороші готелі повністю продані – в них немає місць“.