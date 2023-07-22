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У Туреччині готуються до руйнівного землетрусу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стамбулу передбачили руйнівний землетрус: що пише турецька преса

В турецькій пресі з’явилися публікації про намір влади Туреччини мінімізувати наслідки можливого землетрусу силою 7,5 балів у районі Стамбула. За заявою міністра довкілля та урбанізації Мехмета Ожасеки, роботу буде розпочато вже з наступного тижня, повідомило видання Aksam.

Таке рішення ухвалено на зустрічі глави відомства з представниками адміністрації Стамбула. Турецькі чиновники звернули увагу на проблеми сейсмостійкості житла. За твердженням міністра, мегаполіс «входить до десятки найризикованіших міст світу»: сильного землетрусу не витримає близько чверті будівель із наявних 5,8 млн. Тому було запропоновано почати знесення з найстаріших будівель та будувати нові будинки за сучасними стандартами.

Одним із приводів підвищеної уваги до проблеми стало опубліковане дослідження експертів про причини руйнівних землетрусів у Туреччині та прогнози на найближче майбутнє. Свої висновки представили вчені з університету Селал Баяр у місті Маніса – одного з найбільших вишів країни.

За їхніми оцінками, в районі Мармурового моря слід чекати на серію сильних підземних поштовхів. У зоні руйнувань можуть опинитися близько 1 млн людей. Наукова робота, звісно, передбачає конкретних дат.

Втім, про можливу катастрофічну руйнацію Стамбула професор Насі Герюр говорив ще на початку березня. Тоді він наголосив на особливій вразливості європейської частини міста. Причина – у геологічних утвореннях та його характеристиках.

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