У Стамбулі може загинути 90 000 людей: прогнози землетрусу викликали надзвичайну ситуацію

У Стамбулі почалася «гонка з підготовки міста до удару стихії»: чергове дослідження, що передбачило до 90 тис. ймовірних жертв під час прогнозованого землетрусу, змусило міську владу розпочати інтенсивну підготовку до підземних поштовхів та перевірку будівель. Наразі подано понад 100 тис. заявок на подібне обстеження.

«Землетрус у Туреччині у центрі Кахраманмараша створюють надзвичайну ситуацію у Стамбулі. За даними сейсмологів, мегаполіс розташований на лінії розлому в Північній Анатолії, і експерти передбачають, що сильний землетрус може статися до 2030 року», – пише турецька газета Mynet. У разі катастрофи є ризик загибелі 90 тис. осіб, запевняють дослідники.

Нагадаємо лише один, останній із прогнозів: його озвучив турецький професор Насі Герюр, назвавши Стамбул у числі 11 провінцій, де удар стихії найбільш вірогідний. При цьому тут він очікує на землетрус з тією ж катастрофічною потужністю, що й ті, що сталися на початку лютого на півдні Туреччини.

За його словами, магнітуда землетрусу, який може статися у Стамбулі, становить мінімум 7.2 та максимум 7.6. Також зоною ризику експерт назвав Анталію.

У результаті будівлі Стамбула, включаючи, зрозуміло, і готелі, може очікувати масова перевірка та можлива «реновація». Як запевняє видання, на перевірку вже подано понад 100 тисяч заявок.

Справа в тому, що близько 70% будівель у Стамбулі було збудовано до 1999 року, і сучасним вимогам сейсмобезпеки вони не відповідають. Правда за такої активності та термін очікування перевірки стають все більш і більш довгим.