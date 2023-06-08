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У Туреччині для туристів відкриють 2 гастрономічні атракціони від яких серце йде у п’яти

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині для туристів відкриють 2 гастрономічні атракціони від яких серце йде у п'яти

Два гастрономічні атракціони для екстремалів планують відкрити в Туреччині. Не кожен здатний з апетитом пообідати на висоті 55 метрів над землею у приміщенні із прозорими стінами. Саме такий атракціон запропонують туристам у Каппадокії та Стамбулі.

Концепцію атракціону SkyDinner, про який розповідає турецька преса, створено винахідником та бельгійським підприємцем, головою «Дорак Туризм». На даний момент вона використовується в 67 країнах і тепер прийшла до Туреччини.

Як пояснив Сердар Керюкчу, власник Dorak Turizm у Туреччині, атракціон виглядатиме так: «Ми привозимо концепцію Skydinner, яку я бачив у Дубаї, до Туреччини. Уявіть склянний стіл, який за допомогою крана піднімається на 55 метрів. За ним туристи їдять, насолоджуючись видом на місто. Ранок починається зі сніданку, можливий обід, п’ятигодинний чай та вечеря», – розповів турецький підприємець. Він також додав, що всі дозволи отримані та описав передбачуваний маршрут атракціону.

«Спочатку ми привеземо його до Каппадокії. Це буде найзатребуваніший атракціон після повітряних куль. Потім ми перевеземо його до Стамбула. Там ми також отримали дозвіл на його встановлення в Харбії, поряд з канатною дорогою. Також у наших планах привезти Skydinner до Анталії», – заявив підприємець.

Ціна відвідування такої вечері становитиме 200 доларів, включаючи їжу. За словами організаторів, це не так дорого – у Дубаї ця послуга коштує 500 доларів.

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